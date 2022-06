Natti Natasha estrenó su tema "Mayor que usted". | Fuente: Instagram / Natti Natasha

La cantante dominicana Natti Natasha estrenó el viernes "Mayor que usted", un sencillo cuya realización significó "un sueño" para la artista, pues reunió las voces de tres leyendas del reggaetón: Daddy Yankee y el dúo Wisin y Yandel.

"Estoy cumpliendo un sueño y estoy súper emocionada por lanzar esta canción junto a los mayores exponentes de este género durante su última etapa", manifestó la autora de "Nattividad" en un comunicado de prensa.

Para Natti Natasha, no podía "haber una despedida sin tener una última canción con el máximo líder de la música, Daddy Yankee, y el dúo de la historia, Wisin y Yandel". "Sin lugar a dudas, han dejado un legado en la música latina a nivel global y con esta canción quiero mantener ese legado", señaló.

La despedida a la que se refiere la intérprete dominicana es la de Daddy Yankee, quien hace unos meses anunció su retiro de la música con su disco "Legendaddy" y una última gira por el mundo, que incluye dos conciertos en Perú, programados para el 18 y 19 de octubre en Lima.

Wisin y Yandel, por su parte, también le dirán adiós a los escenarios con su gira "La última misión", que terminará con 14 shows en el Coliseo de Puerto Rico, José M. Agrelot.

Un homenaje a "Mayor que yo"

"Mayor que usted", el nuevo sencillo de Natti Natasha, fue producido por Raphy Pina, su esposo, con el apoyo de Wisin, DJ Luian y Mambo Kingz. Es un homenaje a "Mayor que yo", la canción que Wisin y Yandel lanzaron en 2005, pero mezcla nuevos sonidos con el original.

Revisitar este clásico le permitió a Natasha presentarse como una artista provocadora y rebelde, dos aspectos que la han hecho una de las artistas más destacadas del género en la actualidad. Tan importante resulta este tema que es el único contenido en su cuenta de Instagram.

Anteriormente, Natti Natasha ya había lanzado "Wow BB", junto a sus colegas y compatriotas Chimbala y El Alfa. A la fecha, esa canción ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones en diversas plataformas digitales.

En los Premios Juventud 2022, la cantante de temas como "Sin pijama" y "Quién sabe" se encuentra nominada a cinco categorías, que incluyen la de artista de la juventud - femenina, la combinación perfecta, álbum del año, girl power y la coreo más hot.

El esposo de Natti Natasha, Raphy Pina, se encuentra sentenciado a más de tres años de prisión en Puerto Rico por tenencia ilegal de armas.

