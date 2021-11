Patricio Quiñones Calvo participa en el nuevo videoclip de Nicky Jam. El reconocido reguetonero lanzó el remix de “Muy feliz”, junto a dos grandes exponentes del género urbano, Silvestre Dangond y Ñejo. | Fuente: Composición

El bailarín peruano Patricio Quiñones Calvo participa en el nuevo videoclip de Nicky Jam. El reconocido reguetonero lanzó el remix de la canción “Muy feliz”, junto a dos grandes exponentes del género urbano, Silvestre Dangond y Ñejo.

La expareja de la modelo Millet Figueroa se mostró feliz de continuar su carrera en Estados Unidos, lugar donde radica desde hace unos años.

“Gracias por la oportunidad Leo Chávez y Last Call Talent. Yo muy feliz de seguir haciendo lo que amo hacer”, escribió Patricio Quiñonez en sus redes sociales junto a un video donde sale bailando.

De acuerdo con el video de “Muy feliz”, el ‘Pato’ sale acompañado de su pareja de baile con un look veraniego ya que el clip se grabó cerca al mar.

Nicky Jam anuncia nueva gira para el 2022

Nicky Jam anunció su próxima gira “Infinity Tour 2022”, que será la primera después de la pandemia. El tour llegará a Estados Unidos y Canadá: comenzará en Boston el 3 de febrero de 2022 y finalizará en Seattle el 27 de marzo de 2022 con paradas en Nueva York, Atlanta, Chicago, Toronto, Montreal, Orlando, Houston, Hidalgo, Ontario, Los Ángeles y San José.

El disco inicia con “Magnum”, una oda al reguetón de la vieja escuela con un toque de 2021 que hará que el oyente se sumerja en el ritmo y suelte sus inhibiciones. Luego, vuelve a subir lentamente el ritmo con “Te Hace Falta” y “Celosa”, que presenta vibras tropicales fusionadas con sonidos urbanos.

Le siguen “Se De y Se Da”, “Pikete”, “Clavo”, “Te Invito” y “DM”, esta última es la colaboración de Nicky Jam con Manuel Turizo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.