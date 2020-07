Nicky Jam y Carla Morrison colaboran en la canción "Desahogo". | Fuente: Instagram/EFE

Nicky Jam y Carla Morrison colaboran en un nuevo sencillo titulado "Desahogo". En esta nuevo tema, el reguetonero puertorriqueño desahoga sus fallas y triunfos a través de su vida y carrera artística.

En "Desahogo", el veterano cantante urbano expone algunas de las situaciones que vivió cuando era joven y ya como parte de la industria musical, al convertirse en adicto al medicamento controlado "Percocet", al punto de tomarse hasta 30 pastillas diarias. El video musical de la canción ya ha sido visto más de 1 millón de ocasiones en la plataforma de YouTube.



"Del bareto pa la perco/Cada día más terco/Sin disciplina para qué tener talento/Pero Diosito me dio otra oportunidad/Levanté la cara y no la pienso bajar", indica Nicky Jam en la letra del tema.



Sus problemas lo llevaron a mudarse de Puerto Rico a Medellín, en Colombia, donde enfrentó una depresión y siguió trabajando en el reguetón en actuaciones en pequeños escenarios hasta posicionarse, de nuevo, entre los más cotizados del género urbano.



"Colombia a mi me hizo renacer/En verdad la palabra tiene poder/Quién iba a apostar y quién iba a creer/Que desde Medellín el mundo yo iba a romper", agrega Nick Rivera, nombre verdadero de Nicky Jam, en "Desahogo".



"En Colombia me hicieron una leyenda del género. Mi meta fue hacer un éxito en Medellín y después a nivel nacional, y eso me sirvió de plataforma", afirmó el reguetonero en una rueda de prensa en San Juan en 2015.



En aquel entonces Nicky Jam admitió que si se quedaba en Puerto Rico no iba a lograr el mismo éxito que cuando se mudó a Colombia, pues el país suramericano fue el que le ayudó a componer sus nuevos éxitos que incluyen colaboraciones con artistas internacionales, incluyendo el español Enrique Iglesias.

AGRADECE A QUIENES LO AYUDARON

En "Desahogo", el cantante Nicky Jam dice que si en algún momento falló, dará la cara y pide perdón por los errores que cometió, pues es humano ante todo.



De igual manera, el veterano artista agradece a otros reguetoneros puertorriqueños, entre ellos a Daddy Yankee "por siempre" darle "la mano" y a Ñejo "El Broko" por ser su "hermano".



Nicky Jam también agradece a la gente del sector sanjuanero de Barrio Obrero y a Cataño, municipio aledaño a San Juan, quienes lo apoyaron durante sus momentos de angustia.



Por su perseverancia en la vida y su trayectoria musical, el intéprete fue homenajeado el 5 de marzo pasado en la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.



Por su parte, Carla Morrison es ganadora de 3 premios Latin Grammy, dos por su álbum "Déjenme llorar" (2012), y uno por su canción "Vez primera", del álbum "Amor supremo" (2015). (EFE)