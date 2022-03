Canción de Nirvana estalla en reproducciones tras estreno de "The Batman": subieron un 734% | Fuente: Composición

"Something In The Way", una de las canciones más populares de Nirvana, registró un significativo aumento de reproducciones en las plataformas digitales luego de formar parte del soundtrack de la película "The Batman".

Desde el lanzamiento del tráiler en 2020, el sencillo volvió a ser tendencia, incluso ingresó por primera vez a la lista Billboard y llegó a ubicarse en el puesto 2 de ventas digitales de rock y puesto 45 en la categoría 'todos los géneros'.

LOS REGISTROS VÍA STREAMING

Según informes iniciales de MRC Data, dados a conocer por la revista Rolling Stone, durante los primero cuatros días de estreno del filme, el tema registró más de 3,1 millones de reproducciones solo en Estados Unidos.

En ese sentido, se habla de un aumento de 734%. Solo en Spotify se reporta más del 1000%. Hasta el momento, el día en que más reproducciones hubo fue el martes 8 de marzo, cuando la canción registró 1,6 millones en 24 horas.





LA INSPIRACIÓN DEL DIRECTOR

"Something In The Way" fue incluida en el álbum "Nevermind" (1991), uno de sus discos más influyentes de los últimos 30 años. "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are" y "Lithium", fueron otros de sus exitosos sencillos.

Durante la etapa promocional de "The Batman", Matt Reeves, director de la película, reveló que se inspiró en Kurt Cobain para dar forma al nuevo “caballero de la noche”: “Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse 'Something in the Way' de Nirvana”.

"Comencé a hacer una conexión con Last Days de Gus Van Sant, y con la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en esta especie de mansión en decadencia", señaló a la revista Empire.

