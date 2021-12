Nirvana fue una banda de rock estadounidense fundada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Krist Novoselic en 1987. | Fuente: Facebook | Nirvana

En agosto pasado, Nirvana enfrentó un problema legal por la portada de su disco Nevermind, publicado en 1991. El equipo involucrado en la sesión de fotos, los músicos e incluso a la viuda de Kurt Cobain fueron demandados por Spencer Elden, el niño que aparece desnudo en la tapa del álbum.

Ahora con treinta años, el demandante exige una indemnización económica por el delito de explotación sexual infantil. Sin embargo, Bert H. Deixler, abogado de la banda, argumenta que la denuncia es absurda y carecería de validez por el tiempo transcurrido.

"Ha pasado tres décadas aprovechándose de su fama como el autoproclamado 'Bebé Nirvana'. Ha recreado la fotografía a cambio de dinero, muchas veces; se ha tatuado en el pecho el título del álbum "Nevermind"; ha aparecido en un programa de entrevistas; ha firmado copias de la portada del álbum para la venta en eBay; y ha utilizado su fama para cortejar a mujeres", añadió la defensa.

En ese sentido, Bert H. Deixler solicitó al juez del caso desestimar la demanda, ya que la acusación se realizó fuera del plazo que la ley estadounidense dispone, al tener un periodo de limitación de diez años.

"La afirmación de Elden, de que la fotografía de la portada del álbum Nevermind es explotación sexual infantil, no es, a primera vista, seria. Un breve análisis de la imagen, o la propia conducta de Elden (sin mencionar la presencia de la fotografía en los hogares de millones de estadounidenses que, según la teoría de Elden, son culpables de posesión de pornografía infantil) lo deja en claro", finalizó.

LA PORTADA DE NEVERMIND

La portada del disco Nevermind es considerada como una de las más icónicas de la historia del rock y muestra a un bebé buceando en una piscina y a la caza de un billete de un dólar.

Como adolescente y como adulto, Elden se ha metido de nuevo en la piscina para recrear varias veces la imagen, tal como lo hizo en 2016 en medio de las celebraciones del aniversario 25 del álbum. En otras ocasiones ha mostrado ante la prensa su disgusto por estar vinculado a esa imagen.

La depresión, la rabia y la angustia reventaron las listas de éxitos gracias al grito desesperado de Nirvana en "Nevermind", un disco que, con su rock atormentado y herido, llevó el estilo grunge al apogeo de su revolución.

"Smells Like Teen Spirit", tal vez la canción más importante e influyente del rock de los años 90, fue determinate para el éxito de "Nevermind", sin embargo también encaminó a su cantante Kurt Cobain a un laberinto de autodestrucción del que no saldría con vida.

