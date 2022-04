Paul Arthurs, guitarrista de Oasis, anuncia que tiene cáncer de amígdalas. | Fuente: Instagram

Paul "Bonehead" Arthurs, quien fuera guitarrista del grupo británico de rock Oasis, ha anunciado este martes que se retira provisionalmente de los escenarios para recibir tratamiento por un cáncer de amígdalas.

"Les comunico que me tomaré un descanso de tocar por un tiempo", escribe en redes sociales Arthurs, apodado "Bonehead", que participaba hasta ahora en la gira musical de Liam Gallagher, fundador de la icónica banda de Manchester en 1991.

"Me han diagnosticado un cáncer de amígdalas, pero lo bueno es que es tratable y pronto empezaré un tratamiento", afirma.

"Los mantendré informados sobre cómo va todo, estoy disgustado por perderme los conciertos con Liam y la banda", añade.

CAMINOS SEPARADOS

Arthurs, de 56 años, desea a los fans un buen verano y que disfruten de los conciertos. "Hasta pronto", cierra en su comunicado.

Tras la disolución de Oasis en 2009 después de la marcha de Noel Gallagher, Liam, su hermano menor, y el resto del grupo siguieron actuando con el nombre de Beady Eye, que se separó en 2014.

Liam ha continuado en solitario y Paul Arthurs le ha acompañado a veces en las giras, mientras que Noel Gallagher también sigue su carrera con su grupo Noel Gallagher's High Flying Birds.

(Con información de EFE)

NUEVO TEMA

El músico británico Liam Gallagher, exvocalista de Oasis y Beady Eye, publicó, a través de su canal de Youtube, el videoclip de su nueva canción Better Days, otro adelanto del que será su próximo disco, C’mon You Know‘, que será lanzado el próximo 27 de mayo.

El videoclip, dirigido por Paul Dugdale, fue grabado en la azotea del Midland Hotel, en Manchester, con una clara inspiración en el Concierto en la Azotea de The Beatles de enero de 1969. En el video, Liam y su banda, en la que figura el exguitarrista de Oasis, Paul Arthurs, “Bonehead”, simulan una presentación en vivo.

Liam Gallagher mediante su cuenta de twitter describió a la nueva canción como “el sonido del verano”. El tema cuenta con la colaboración de Nick Zinner, guitarrista de Yeah Yeah Yeahs, y todo lo que recaude en ventas en Reino Unido será donado a la organización benéfica War Child.

