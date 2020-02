Niall Horan anunció el lanzamiento de su segundo álbum como solista "Heartbreak Weather". | Fuente: Universal Music

Tras la separación de One Direction, Niall Horan inició su carrera en solitario. El próximo 13 de marzo, publicará su segundo álbum "Heartbreak Weather". Para celebrar este anuncio, el irlandés estrenó su nuevo sencillo "No judgement".

El propio artista escribió la canción, que cuenta desde ya también con su correspondiente videoclip, junto a Julian Bunetta ─quien también produce─, Tobias Jesso Jr, John Ryan y Xplicit. "Cuando estás conmigo, no hay juicio. Hay suficientes personas juzgando, así que no necesitas ser juzgado por mí", explicó el músico acerca del significado de la canción.

"Cuando escucho álbumes, me gusta escucharlos de principio a fin. Con 'Heartbreak Weather' quería contar la historia que estaba en mi cabeza, con suerte guiar a las personas por el camino de la narración de una lista de canciones del álbum. Quería escribir canciones desde diferentes perspectivas o desde el punto de vista de otro", agregó Niall Horan sobre su nuevo trabajo, que sucede a "Flicker" (2017).

El exintegrante de One Direction emprenderá una extensa gira en apoyo del álbum "Heartbreak Weather", que arrancará el próximo 20 de abril en Estados Unidos. La gira "Nice to Meet Ya" incluirá actuaciones del invitado especial Lewis Capaldi plus Fletcher.

Niall Horan estrenó su nuevo tema "No judgement". | Fuente: Universal Music | Fotógrafo: Dean Martindale

Originario de Irlanda, Niall Horan ha vendido más de 80 millones de discos y recorrió el mundo varias veces como parte de la icónica 'boy band' One Direction. Con su debut en solitario, "Flicker", logró el número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos.

UN EX ONDIRECTION EN PERÚ

Por otro lado, su colega Harry Styles confirmó que se presentará en Lima, el próximo 17 de octubre, como parte de su gira mundial 2020, "Love On Tour". Será una única presentación, en el Jockey Club, gracias a Artes y Live Nation. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

La serie completa de conciertos comenzará en abril, en Reino Unido y viajará por Europa y Norteamérica, antes de concluir con los recientemente agregados espectáculos de Sudamérica, en octubre del 2020. Se une a la gira Sudamericana, la cantante de reggae jamaiquino, Koffee.