Paul McCartney se presentó en el Festival de Glastonbury, e invitó a Dave Grohl y Bruce Springsteen. | Fuente: AFP

Paul McCartney, que hace poco más de una semana cumplió 80 años, dio un concierto de dos horas y media, durante la edición 50 del Festival de Glastonbury, el más importante del Reino Unido. Durante su presentación, de un total de 36 canciones, invitó a Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, y al también estadounidense Bruce Springsteen.

A lo largo del concierto, hizo un recorrido de su carrera, comenzando con The Beatles, cantando 21 canciones de su legendaria agrupación, siendo “Can’t buy me love” la primera del recital. Asimismo, Paul McCartney rindió homenaje a sus ex compañeros George Harrison, de quien tocó “Something”, y John Lennon, con quien hizo un dúo virtual del clásico del cuarteto de Liverpool “I’ve got a feeling”.

Dave Grohl y Bruce Springsteen, invitados de lujo

Durante el concierto, Paul McCartney invitó a dos amigos cercanos provenientes de los Estados Unidos. Primero, hizo su aparición Dave Grohl, vocalista de los Foo Fighters, a quien presentó como su amigo de la costa oeste, y con quien cantó “I saw her standing there” y “Band on the run” de The Beatles.

Luego, llamó al escenario a Bruce Springsteen, su amigo de la costa este, con el que interpretó “Glory Days”, del mismo Springsteen, y “I Wanna Be Your Man”, de los Beatles. El concierto terminó con los tres en el escenario cantando “The End”, del disco “Abbey Road”.

Paul McCartney agradeció las muestras de cariño por su cumpleaños

Este sábado 18 de junio, Paul McCartney está cumpliendo 80 años. El ex Beatle recibió un sin número de comentarios por su onomástico, ya que la página de su banda y amigos han publicado fotos del artista, por lo que el intérprete británico no dudó en agradecir estos saludos.

Compartiendo una imagen de él sentado detrás de su camioneta, agradeció todas las palabras de sus fanáticos y familiares: "Gracias por todos los hermosos saludos y cálidos deseos por mi cumpleaños", escribió.

Nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool (noroeste de Inglaterra), James Paul McCartney creció en el entorno de una familia trabajadora, en la que la música estuvo presente desde niño porque su padre, James, tocaba el piano en su tiempo libre con una banda local e incentivó a su hijo a aprender instrumentos musicales.

