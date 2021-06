Camilo y Karol G arrasaron en las nominaciones de los Premios Juventud 2021. | Fuente: Composición de EFE | Fotógrafo: Cristian Saumeth y Felipe Ortiz

Camilo y Karol G destronaron este martes a los grandes reguetoneros al convertirse en los artistas con más nominaciones en los Premios Juventud 2021, que se realizarán con público en vivo y que traen nuevas categorías y ponen un foco especial sobre la música regional mexicana.

Así lo anunció la cadena Univision durante un desayuno en el que se reveló que Camilo y Karol G empataron en el primer lugar de los 160 artistas seleccionados para competir por los Premios Juventud, con 12 nominaciones cada uno.

Sus compatriotas J Balvin y Maluma les siguen con 11, Daddy Yankee, Los Dos Carnales y Myke Towers resultaron con nueve nominaciones y Christian Nodal y Natti Natasha con ocho.

A pesar de tener grandes éxitos como "Dakiti" y "La noche de anoche", Bad Bunny quedó con seis nominaciones en Premios Juventud 2021, que lo dejaron empatado con su colaboradora, la española Rosalía, y con su compatriota puertorriqueño Guaynaa.

"Nos entusiasma volver a invitar a la audiencia a nuestro show que presentará a las estrellas más populares de la música latina y artistas emergentes, y que además otorgará reconocimiento a personas admirables que impulsan cambios en la comunidad y el mundo", expresó Ignacio Meyer, vicepresidente principal de Música, No Ficción y Desarrollo en Univision.

Lista completa de nominaciones

Los Premios Juventud 2021, que este año llega a su décimo octava entrega, tendrá lugar el jueves 22 de julio en el Wastco Center de la Universidad de Miami (Estados Unidos).



La Nueva Generación – Femenina (Nueva artista femenina)

- Chesca

- Daniela Darcourt

- Elena Rose

- Kali Uchis

- La Ross María

- María Becerra

- Nathy Peluso

- Nicki Nicole

- VF7

- Yahaira Plasencia

La Nueva Generación - Masculino (Nuevo artista masculino)

- Alex Rose

- Fran Rozzano

- Guaynaa

- Jay Wheeler

- Khea

- Llane

- Manny Cruz

- Mati Gómez

- Mora

- Rochy RD

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

- "Agua" – Tainy & J Balvin

- "Caramelo" (Remix) – Ozuna, Karol G & Myke Towers

- "Chica Ideal" – Sebastián Yatra & Guaynaa

- "Fútbol y Rumba" – Anuel AA Ft. Enrique Iglesias

- "Honey Boo" – CNCO & Natti Natasha

- "Mala Costumbre" – Manuel Turizo & Wisin y Yandel

- "Mi Niña" (Remix) – Wisin, Myke Towers, Maluma Ft. Anitta & Los Legendarios

- "Porfa" (Remix) – Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft. Maluma, Nicky Jam & Sech

- "Relación" (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko

- "Titanic" – Kany García & Camilo



Tropical Mix (Canción con la mejor colaboración tropical)

- "Antes Que Salga el Sol "– Natti Natasha & Prince Royce

- "Bebé" – Camilo & El Alfa

- "De Vuelta Pa" La Vuelta" – Daddy Yankee & Marc Anthony

- "Tú Vas a Tener Que Explicarme" (Remix) – La Ross María & Romeo Santos

- "Víctimas Las Dos" – Víctor Manuelle & La India

Colaboración OMG (Colaboración con un artista anglo)

- "Baila Conmigo" – Selena Gomez & Rauw Alejandro

- "Beautiful Boy" – Karol G, Ludacris & Emilee

- "Del Mar" – Ozuna, Doja Cat & Sia

- "Hawái" (Remix) – Maluma & The Weeknd

- "Mamacita" – Black Eyed Peas, Ozuna & J Rey Soul

- "Me Gusta" – Anitta Ft. Cardi B & Myke Towers

- "TKN" – Rosalía & Travis Scott

- "Top Gone" – Lil Mosey & Lunay

- "Un Día (One Day)" – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

- "X" – Jonas Brothers Ft. Karol G

Track Viral Del Año (Canción con el ascenso más rápido en social media)

- "Con Tus Besos" – Eslabón Armado

- "Dákiti" – Bad Bunny & Jhay Cortez

- "De Vuelta Pa" La Vuelta" – Daddy Yankee & Marc Anthony

- "Dime Cómo Quieres" – Christian Nodal & Ángela Aguilar

- "El Envidioso"" – Los Dos Carnales

- "Hawái" – Maluma

- "La Jeepeta" (Remix) – Nio García, Anuel AA, Myke Towers, Brray & Juanka

- "Relación" (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko

- "Tú" – Carin León

- "Vida De Rico" – Camilo

Artista De La Juventud Masculino

- Bad Bunny

- Camilo

- Christian Nodal

- Daddy Yankee

- El Fantasma

- J Balvin

- Lunay

- Maluma

- Myke Towers

- Prince Royce

Estos son los nominados a La Mezcla Perfecta en #PremiosJuventud pic.twitter.com/CxaQWRXMqg — Premios Juventud (@PremiosJuventud) June 15, 2021

Artista De La Juventud Femenino

- Becky G

- Cazzu

- Chiquis

- Farina

- Kany García

- Karol G

- Mariah Angeliq

- Nathy Peluso

- Natti Natasha

- Rosalía

Grupo o Dúo Favorito Del Año

- Calibre 50

- CNCO

- Grupo Firme

- Los Ángeles Azules

- Los Dos Carnales

- Mau y Ricky

- N"Klabe

- Piso 21

- Reik

- Zion y Lennox

Álbum Del Año

- "Alter Ego" – Prince Royce

- "Déja Vu" – CNCO

- "El Último Tour Del Mundo" – Bad Bunny

- "KG0516" – Karol G

- "Los Legendarios 001" – Los Legendarios

- "Mesa Para Dos" – Kany García

- "Mi Manos" – Camilo

- "Munay" – Pedro Capó

- "Papi Juancho" – Maluma

- "Una Niña Inútil" – Cazzu

Álbum Regional Mexicano Del Año

- "Al Estilo Rancheron" – Los Dos Carnales

- "AyAyAy!" – Christian Nodal

- "Carteles" – El Fantasma

- "De Buenos Aires Para El Mundo" – Los Ángeles Azules

- "Después De Hoy" – Neto Bernal

- "El Trabajo Es La Suerte" – Banda MS de Sergio Lizárraga

- "En Otro Canal" – La Fiera de Ojinaga

- "Nos Divertimos Logrando Lo Imposible" – Grupo Firme

- "Sin Perder El Estilo" – Lenin Ramírez

- "Vamos Bien" – Calibre 50

Estos son los nominados a Colaboración OMG en #PremiosJuventud. pic.twitter.com/cbOl8Th3lM — Premios Juventud (@PremiosJuventud) June 15, 2021

Canción Del Año

- "Caramelo" (Remix) – Ozuna, Karol G & Myke Towers

- "Carita de Inocente" – Prince Royce

- "Dákiti" – Bad Bunny & Jhay Cortez

- "De Vuelta Pa" La Vuelta" – Daddy Yankee & Marc Anthony

- "Dime Cómo Quieres" – Christian Nodal & Ángela Aguilar

- "El Envidioso" – Los Dos Carnales

- "Hawái" – Maluma

- "Mi Niña" – Los Legendarios, Wisin & Myke Towers

- "Si Me Dices Que Sí" – Reik, Farruko & Camilo

- "Tu Veneno" – J Balvin

El Traffic Jam (Canción que disfrutas aunque estés en el tráfico)

- "ADMV" – Maluma

- "Baila Conmigo" – Selena Gomez & Rauw Alejandro

- "Bandido" – Myke Towers & Juhn

- "Bichota" – Karol G

- "El Envidioso" – Los Dos Carnales

- "Fiel" – Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez

- "La Tóxica" – Farruko

- "Relación" (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko

- "Se Me Olvidó" – Christian Nodal

- "Vida De Rico" – Camilo

La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar)

- "Antes Que Salga El Sol" – Natti Natasha & Prince Royce

- "Ay, Dios Mío!" – Karol G

- "Borracho de Cochera" – El Fantasma

- "Chica Ideal" – Sebastián Yatra & Guaynaa

- "De Vuelta Pa" La Vuelta" – Daddy Yankee & Marc Anthony

- "Diosa" – Myke Towers

- "Hawái" – Maluma

- "Ropa Cara" – Camilo

- "Te Volvería A Elegir" – Calibre 50

- "Vacío" – Luis Fonsi & Rauw Alejandro

Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas)

- "Animal "– María Becerra & Cazzu

- "¡Aquí Yo Mando!" – Kali Uchis & Rico Nasty

- "El Consejo" – Ana Bárbara & Paquita La Del Barrio

- "El Makinon" – Karol G & Mariah Angeliq

- "La Mujer" – Mon Laferte & Gloria Trevi

- "Las Nenas" – Natti Natasha, Cazzu, Farina Ft. La Duraca

- "Lo Vas A Olvidar" – Billie Eilish & Rosalía

- "Ram Pam Pam" – Natti Natasha & Becky G

- "Se Portaba Mal" – Kany García & Mon Laferte

- "Tick Tock" – Thalía, Farina & Sofía Reyes

Estos son los nominados a Track Viral Del Año en #PremiosJuventud. pic.twitter.com/mOwEM9R91m — Premios Juventud (@PremiosJuventud) June 15, 2021

La Coreo Más Hot (Videos con coreografías auténticas)

- "Balada Para Perrear" – Las Villa

- "Bichota" – Karol G

- "Enchule" – Rauw Alejandro

- "La Burbuja" – Maluma

- "Problema" – Daddy Yankee

Video Con El Mensaje Más Poderoso (Video con el mejor mensaje social)

- "Cuando Estés Aquí" – Pablo Alborán

- "Cuenta Conmigo" – Mike Bahía, Llane, PJ Sin Suela Ft. Mozart La Para

- "Girasoles "– Luis Fonsi

- "Tan Bonita" – Piso 21

- "Un Día (One Day)" – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

Quiero Más (Influencer o actor que más sigo en las redes y siempre quiero más)

- Alejandra Capetillo & Ana Paula Capetillo

- Ariel Focus

- Domelipa

- Frida Sofía

- Irina Baeva

- Javierr

- José Eduardo Derbez

- Kunno

- Michelle Salas

- Sebastián Rulli

Influencer Con Causa (Influencer que usa su plataforma para una buena causa)

- Arturo Islas Allende

- Juanpa Zurita

- Paola Zurita

- Santi Maratea

- Yalitza Aparicio

El Más Trendy (Marcando las tendencias)

- Camilo

- J Balvin

- Kali Uchis

- Karol G

- Sofía Reyes

(Con información de EFE).

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.