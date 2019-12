Nuevamente, Radiohead sorprendió a sus fans al compartir su discografía en YouTube. | Fuente: Instagram

Del “Pablo Honey”, disco debut de 1993, al último hit “I’ll Wind”, la agrupación inglesa Radiohead sorprendió a fanáticos sus al compartir toda su discografía en YouTube. Una totalidad de 9 discos que evidencian por qué es una de las bandas más importantes del pop rock internacional.

Esta publicación de su discografía no necesariamente incluye a todas sus canciones. Sin embargo, de igual modo se puede escuchar clásicos como “Creep”, “No Surprises” y “Fake Plastic Trees” —de los icónicos “Pablo Honey”, "Ok Computer" y “The Bends”— hasta los experimentales “Bloom” y “Daydreaming” de sus últimos lanzamientos “A Moon Shaped Pool” y “The King of Limbs”.

FILTRACIÓN DE MATERIAL INÉDITO



No es la primera vez que Radiohead realiza este tipo de desprendimientos. En junio de este año, también subió a su página de Bandcamp cerca de 18 horas de material inédito del “Ok Computer”. Jonny Greenwood, miembro de la banda, destacó que era una manera de combatir la piratería.

“Nos piratearon la semana pasada: alguien robó el archivo en formato minidisc de Thom [Yorke] de la época de ‘Ok Computer’ y, según nuestros informes, exigió 150,000 dólares por la amenaza de liberarlo. Así que, en vez de atender a su chantaje, liberamos las 18 horas en Bandcamp. Estará solo los próximos 18 días y por un precio de 18 libras. Así puedes averiguar si debiéramos haber pagado ese rescate por nuestro trabajo”, dijo entonces en un comunicado.

Los ingresos obtenidos por ese material inédito de Radiohead fueron destinados a la Extinction Rebellion, un movimiento sociopolítico que lucha contra la degradación del medioambiente. Como se recuerda, la banda dio un concierto en Lima en abril de 2018.