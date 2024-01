“Yo no me voy a retirar nunca, yo moriré artista”: Raphael no piensa despedirse de los escenarios

Internacional Raphael

El renombrado cantante Raphael regresa a Lima como parte de su gira 'Victoria Tour', ofreciendo a sus fans peruanos una noche inolvidable el próximo 5 de marzo en el Círculo Militar del distrito de Jesús María.

A sus 80 años, el icónico 'Niño de Linares' está convencido de que el retiro artístico no está en sus planes. Así lo sostuvo en una reciente entrevista con el programa En Escena de RPP.

"Yo no me voy a retirar nunca, jamás. Naturalmente, yo entiendo que algún día me tendré que marchar, pero no pronunciaré la palabra retiro, porque yo moriré artista, no me voy a retirar de nada, me retirarán. No podría retirarme, no tengo fuerzas para eso, no tengo la valentía de irme ni puedo hacer una gira de despedida, porque estaría llorando todo el día", expresó.

Raphael reflexionó sobre su larga trayectoria y afirmó que recibir la distinción de "leyenda" depende de la voluntad del público.

"Es el público y los medios de comunicación los que te ubican en el lugar que quieren, tú no puedes decir que eres una leyenda, el público es el que manda. Todo esto me llegó pronto, pero lo he tenido que trabajar muchísimo y cuidarme muchísimo, hay que decir no a muchas cosas", manifestó.

La fórmula de Raphael para reinventarse

Sobre su fórmula para reinventarse en la industria musical, Raphael dijo estar al tanto de las nuevas propuestas musicales para permanecer vigente. Sin embargo, enfatizó la importancia de conservar la esencia propia y seguir ofreciendo al público lo que este ha elegido.

"Raphael siempre tiene que representar a Raphael, siempre, pero naturalmente súper moderno. La gente que va a verme no quiere ver a otro", explicó el artista.

El intérprete de Yo Soy Aquel también comentó sobre la elección de canciones de antaño por parte de los jóvenes quieren darse a conocer en los programas concurso de canto.

"Es que esas canciones son mejores. Hay artistas de ahora que sus canciones no dicen nada y cuándo tiene que dar la cara, buscan una canción de aquellas, aunque sea de otros artistas", comentó.

