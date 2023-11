Raphael celebra cantar a cinco generaciones: "Mis facultades vocales no se han movido"

El icónico cantante Raphael, quien recientemente superó una breve afonía, continúa su gira "rotunda" presentando su último álbum, Victoria (2022). El disco fue regrabado en estudio para la edición especial Victoria Tour Edition, al que califica como uno de los mejores cinco que ha hecho en su vida.

"Los conciertos están siendo rotundos, porque hay de todo, de todos los colores y edades, porque tengo esa suerte de que estoy cantando para cinco generaciones, lo cual es una barbaridad", expresa el intérprete en una entrevista con EFE.

Con más de 60 años de carrera, Raphael, de 80 años, demuestra una vez más su dedicación a su público, lanzando un nuevo álbum cada año. En este último trabajo, Victoria Tour Edition, el artista revisita no solo sus éxitos anteriores sino también añade tres grabaciones inéditas, todas a piano, creadas por el talentoso Pablo López.

"Hubiera sido torpe de no hacerlo y mis facultades vocales están ahí, no se han movido o se han movido poco. ¡Y mira que trabajo duro, pero es que yo me cuido mucho! (...) Lo hago porque tengo la obligación y devoción de hacerlo, porque mi público se merece eso y mucho más y porque a la gente le gusta escuchar lo de antes, pero también cosas nuevas", afirma.

¿Qué dijo de Rosalía?

Como gran amante de todo lo escrito por Manuel Alejandro, celebra la elección de Rosalía de interpretar Se nos rompió el amor en la última edición de los Latin Grammy. "Me encanta que, con todo su repertorio actual, de pronto cuando va a hacer algo importante piense en una canción importante. Ha sido muy bueno para ella y para el público", indica.

Raphael en Lima

La esperanza y la emoción llenarán el aire limeño cuando Raphael, el legendario cantante español, regrese al Perú para hechizar a su leal audiencia. Esta vez, el maestro de la música ofrecerá un espectáculo único en conmemoración al Día de la Mujer, gracias a Radio Felicidad,

La gira llevará al venerado artista a recorrer España y Latinoamérica, prometiendo una cautivadora mezcla de nuevas composiciones y una revisión los grandes clásicos que han dejado una huella imborrable en su carrera. Entre las canciones que escucharemos están Mi gran noche, Yo soy aquél y Como yo te amo.

Este evento es más que un concierto; es una celebración de la magia atemporal de la música de Raphael. Una experiencia que el público peruano podrá disfrutar el 5 de marzo en el Círculo Militar en Jesús María. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster.