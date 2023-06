Red Hot Chili Peppers anunció gira por Sudamérica y Perú no está incluido

Después de esperar con ansias la posible llegada de Red Hot Chili Peppers a Perú, todo parece haberse desvanecido. La popular banda de rock compartió las fechas de su gira por Sudamérica y nuestro país no está presente. El tour inicia el 31 de octubre en Costa Rica y se despiden el 26 de noviembre en Argentina.

Brasil es uno de los países que más fanáticos alberga de la agrupación conformada por Anthony Kiedis, Michael "Flea" Balzary, John Frusciante y Chad Smith por lo que tendrá cuatro conciertos en el país: Río de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre.

A pesar de los llamados de los seguidores peruanos a Red Hot Chili Peppers para regresar al país, eso, al parecer, no sucederá. La última vez que estuvieron por Sudamérica fue en el año 2018 cuando se presentaron en el festival Lollapalooza y su primera vez en Perú fue en el 2011.

Red hot Chili Peppers: gira Sudamérica 2023

31 octubre: San José - Costa Rica

4 noviembre: Río de Janeiro - Brasil

7 noviembre: Brasilia - Brasil

10 noviembre: Sao Paulo - Brasil

14 noviembre: Curitiba - Brasil

16 noviembre: Porto Alegre - Brasil

19 noviembre: Santiago - Chile

21 noviembre: Santiago - Chile

24 noviembre: Buenos Aires - Argentina

26 noviembre: Buenos Aires - Argentina

Red Hot Chili Peppers y su primera vez en Perú

El 14 de septiembre de 2011, la banda californiana Red Hot Chili Peppers se presentó en el Estadio Nacional. Eran las 9:10 p.m. cuando empezaron a escucharse los golpes de la batería de Chad Smith. Era la hora de escucharlos por primera vez a en nuestro país. Además, se trataba del primer concierto en el estadio después de su remodelación; y fue a lleno total. Más de 37 mil personas eufóricas gritaron al escuchar la música de su banda preferida.

El vocalista Anthony Kiedis salió vestido de negro y con una gorra, la que dejó en el escenario para interpretar la primera canción de la noche: “Monarchy of roses”, de su último disco “I’m with you”. Le siguieron los temas “Can’t stop” y “Charlie”, de los discos “By the way” y "Stadium Arcadium". En los primeros minutos del concierto no podía faltar el tema ícono de la banda “Under the bridge”.

La energía en la tarima no solo provenía de Kiedis. Indudablemente, el bajista Flea era quien más mensajes de agradecimiento dio al público peruano. “Gracias Lima por darnos tanto amor desde que bajamos del avión”, fueron sus primeras palabras.

En la segunda media hora del concierto, Red Hot Chili Peppers entregó otros temas como “Ethiopia”, “Dani California”, “The adventures of rain dance Maggie”, “Throw away”, “Factory of Faith”. Bastó que se escucharan los acordes de guitarra de “Around the World” para que el entusiasmo de los asistentes volviera al clímax. Flea fue el encargado de interactuar con el público y la banda. Entre canción y canción no dudó en mandar mensajes de elogio para el Perú. Y hasta se puso un chullo para saludar a nuestro país que lo recibió con ansias.

“Hemos querido venir al Perú desde hace mucho. Hemos visto fotos, hemos probado la comida peruana en Los Ángeles. Desde hace tiempo soñamos con venir y ahora que estamos aquí no podemos creer el amor que nos están dando”, dijo en otro momento el bajista de cabellos morados en ese entonces.

Red Hot Chili Peppers incluyó en esta gira “I’m with you”, una versión del tema “Higher ground” de Stevie Wonder. Los temas “Californication” y “By the way” también hicieron vibrar al público. El final se vio venir con el solo de batería de Chad Smith “Dance, dance, dance” del último disco "I"m with you". Esto preparó el terreno para “Give it away”, canción con la que se despidieron de sus fans de este lado del mundo.