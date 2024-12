Ricardo Arjona concedió entrevista a la IA tras su mala experiencia con los periodistas: "Me cansé de mentirles"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras una pausa obligada debido a una afección en la columna que le impedía mantenerse de pie, Ricardo Arjona está recuperado y listo para regresar a los escenarios. A puertas de lanzar Seco, su decimoctavo disco, el cantante guatemalteco decidió promocionar su nueva producción ofreciendo una entrevista a la inteligencia artificial (IA).

En una conversación que se extiende por casi una hora, el intérprete de Mujeres compartió detalles sobre su salud, sus inicios en la música anécdotas y las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Sobre el motivo que lo llevó a hacer esta singular charla, el artista dijo que las entrevistas tradicionales le resultan aburridas debido a las preguntas repetitivas de muchos periodistas. "Pasé 15 años de mi carrera mintiendo en las entrevistas. No mentía con malicia, sino que para entretenerme", señaló. También mencionó una experiencia negativa con una comunicadora que le dejó un "sabor amargo".

¿Cómo se hizo la entrevista entre Ricardo Arjona y la IA?

Para la entrevista a Ricardo Arjona crearon a una joven a la que dieron mucha información del artista a fin de conseguir una charla productiva.

"Vamos a hacer dos entrevistas, nada más. Una es conmigo cuando era niño y la otra es ésta con un personaje al que le hemos estado hablando de mí durante mucho tiempo, y el que por sus características ha hecho un trabajo de investigación que seguramente no lo hicieron todos los periodistas que me entrevistaron a lo largo de toda mi carrera", aseguró.

Sobre su experiencia frente a la IA, Arjona señaló: "Yo no la conozco a ella, ella me conoce muy bien a mí. Se le advirtió de alguna manera de algunos rasgos y con algunas anécdotas, cual es mi forma de ver las entrevistas. Debería estar también preparada para esas cosas, aunque sabemos que su especialidad, por suerte, aún no es la emoción", concluyó.

