"Les digo adiós y gracias": Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios por problemas de salud

Ricardo Arjona puso fin a su extensa gira Blanco y Negro con un emotivo concierto en Chile, ante una multitud que colmó el Estadio Bicentenario. Durante este tramo, el guatemalteco ofreció más de 150 conciertos en el que llevó al público a un viaje musical lleno de éxitos.

Sin embargo, el fin del tour dejó una sensación agridulce tanto para él como para sus admiradores. A través de sus redes sociales, el cantante anunció su retiro de los escenarios debido a problemas de salud.

¿Qué enfermedad padece Ricardo Arjona?

Arjona publicó un comunicado en el que agradeció a sus fans, a su equipo de trabajo y a los médicos que lo ayudaron a completar la gira. Según detalló, su salud se ha visto comprometida por problemas en la columna.

"A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida", indicó.

¿Ricardo Arjona se retirará definitivamente de los escenarios?

El intérprete de Mujeres también hizo una reflexión sobre sus 30 años de carrera artística. Aunque este anuncio implica su retiro de la escena musical, el artista aún mantiene la esperanza de volver a conectar con su público.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó.

Ricardo Arjona concluyó su mensaje despidiéndose con optimismo, convencido de que superará esta prueba.

"Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", concluyó.