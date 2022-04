Ricardo Montaner regresa a sus raíces con "El día que me quieras". | Fuente: Facebook | Ricardo Montaner

Ricardo Montaner estrenó "El día que me quieras", sencillo que será parte de su próximo álbum “Tango”. El videoclip de la canción fue filmado por Marlene Montaner y Lautaro Espósito con producción de Diego Tucci en el icónico "Café de los angelitos", lugar que desde fines del 1800 forma parte de la historia del tango.



Sobre la canción, Montaner comentó: "'El día que me quieras' es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad".



Sobre el estreno de "Tango" su nuevo álbum agregó: "Es un proyecto que representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás. Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací".

SU TRAYECTORIA

Ricardo Montaner es uno de los cantautores mas reconocidos en todo el mundo de habla hispana.Los premios y reconocimientos son imparables en su carrera, decenas de discos multiplatino, platino y de oro, por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes; varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como de la Antorcha de Plata, la Antorcha de Oro y la Gaviota. En noviembre de 2016, recibió durante una ceremonia en Las Vegas un Grammy Latino a la Excelencia Musical por su contribución a la música latinoamericana.

Como compositor, Montaner ha escrito y editado más de 300 canciones y su catálogo cuenta con grandes éxitos como "La cima del cielo", "Tan enamorados", "Bésame", "En el ultimo lugar del mundo", "Me va a extrañar", "Déjame llorar", "El poder de tu amor" y "La Gloria de Dios", entre muchos. El cantautor ha sido coach en el reality show de televisión "La Voz" en sus ediciones de Colombia (2012 y 2013), Argentina (2018, 2021) y México (2019 y 2020), así como en "La Voz Senior" en México (2019, 2021).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.