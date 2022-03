Residente vuelve a la carga contra J Balvin en una explosiva canción que critica la escena urbana. | Fuente: YouTube

"Esto lo hago pa' divertirme". Dice el coro del tema que acaba de estrenar Residente junto al productor Bizarrap. Se trata del BZRP Music Sessions #49, una canción de 8 minutos divida en tres partes, y cuya letra, hace referencia a lo que el artista puertorriqueño piensa sobre el cantante J Balvin.

A poco de cumplirse un día de su lanzamiento, la 'tiraera', como se conoce en Puerto Rico a los enfrentamientos musicales entre artistas, lleva más de 17 millones de reproducciones en el canal oficial de Bizarrap y no tardó en ocupar las primeras posiciones de las tendencias en YouTube.

La industria de la música y el entretenimiento tampoco tardó en reaccionar. Artistas como Alejandro Sanz y Ricardo Montaner, así como los ‘influencers’ internacionales Ibai Llanos y AuronPlay, compartieron su punto de vista sobre el estreno del tema que J Balvin habría intentado detener, según reveló Residente en un reciente video que publicó en sus redes sociales.



RICARDO MONTANER

El cantautor argentino compartió un mensaje en torno al problema mediático que están enfrentando ambos artistas, luego de las polémicas estrofas que el puertorriqueño le dedicó al colombiano.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

"He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón".

"El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo".

"Algun día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos... no hace falta tanto frío.. Los quiero, Ricardo".

ALEJANDRO SANZ

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el cantautor español se sumó a los miles comentarios a favor de Residente que ha provocado la 'tiraera' del Music Session #49. San dejó un corto mensaje en alusión al tema.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

AURONPLAY

El YouTuber y comediante español, Raúl Álvarez Genes, más conocido por su alias AuronPlay o simplemente Auron, publicó un tuit a modo de broma, refieriéndose al temor que puede sentir una persona que tenga un tema dedicado por Residente.

nuevo miedo desbloqueado: que residente te dedique 3 minutos de canción. — Auron (@auronplay) March 3, 2022

IBAI LLANOS

Cada estrofa que Residente verbalizaba impactaba más y más al streamer Ibai Llanos, quien no podía esconder sus reacciones a través de un video que hizo para sus seguidores.

Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses. — Ibai (@IbaiLlanos) March 3, 2022

.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.