George Harrison fue guitarrista y cantante de la banda 'The Beatles' | Fuente: Facebook | George Harrison

Más de cuarenta estrellas del mundo de la música, la televisión, el cine y la comedia se han reunido para rendir homenaje al recordado exintegrante de The Beatles, George Harrison en el primer video oficial de su canción "My Sweet Lord".

El video es protagonizado por los actores Fred Armisen y Vanessa Bayer, que ejercen de "agentes especiales metafísicos a quienes el jefe de una agencia clandestina, interpretado por Mark Hamill, les encarga buscar lo que no se puede ver", explica un comunicado de la productora Universal.

ARTISTAS INVITADOS

Su antiguo compañero de los Beatles Ringo Starr, los actores Darren Criss, Jon Hamm y Rosanna Arquette y los músicos Joe Walsh, "Weird Al" Yankovic y Reggie Watts, entre otros, también aparecen en el video.

"Hacer este video ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida", afirma en la nota el director de la pieza, Lance Bangs.

"Las imágenes están coreografiadas con el sonido de la voz, las melodías, los rasgueos de guitarra, los patrones de batería y los cambios de acordes", detalla.

NUEVA MEZCLA

La pieza aporta imágenes a una nueva mezcla de 2020 del tema de Harrison realizada por el ingeniero tres veces ganador del premio Grammy Paul Hicks.

La remezcla es parte de una revisión del álbum del exBeatle "All Things Must Pass" en ocasión de la celebración del 50 aniversario de su publicación.

(Con información de EFE)

