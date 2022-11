Rosalía recibió emocionada su gramófono por mejor álbum del año durante los Latin Grammy 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Valerie Macon

Este jueves, la española Rosalía fue la gran sorpresa de la noche en los Latin Grammy 2022. Su disco 'Motomami' se llevó el premio a mejor álbum del año. Una categoría en la que los grandes favoritos eran el puertorriqueño Bad Bunny por 'Un verano sin ti' y Jorge Drexler por 'Tinta y tiempo'.

La autora de 'El mal querer' subió emocionada al escenario del Michelob Ultra Arena, en Las Vegas (EE.UU.), donde confesó que su último proyecto discográfico fue por el que "más he tenido que pelear para hacer". "Es el que más me ha costado hacer, pero que tiró para adelante y que más alegrías me ha dado", dijo.

"Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a mi país por seguir dándome su apoyo y por no dejarme caer. Gracias a mi familia, a Dios, al amor de mi vida, baby, te quiero", indicó Rosalía mientras las cámaras captaban a su pareja, Rauw Alejandro, quien abrió la ceremonia de los Latin Grammy 2022 con una presentación.

Rosalía consiguió imponerse también a otros artistas como Christina Aguilera, Marc Anthony, Bomba Estéreo, Elsa y Elmar, Fonseca, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra.

Rosalía también ofreció una memorable actuación en los Latin Grammy 2022, donde cantó temas como "Hentai" y "Despechá". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Kevin Winter

Latin Grammy 2022, así arrancó la ceremonia

Los Latin Grammy 2022 empezaron por todo lo alto. Sus tres presentadores Luis Fonsi, Laura Pausini y Thalía aparecieron sobre el escenario para homenajear con 'Si no te hubieras ido" a Marco Antonio Solís, nombrado como Persona del Año este 2022 por la Academia Latina de la Grabación.

El tributo no acabó con ellos. Porque más artistas latinos aparecieron en escena para cantar otros sencillos del cantautor mexicano, como 'A dónde vamos a parar' y 'Más que tu amigo'. Al término de estas actuaciones, a los presentadores ya mencionados se sumó Anitta, maestra de ceremonia también en esta edición.

"Somos globales como global que es nuestra música y nuestra Academia", señaló la brasileña. "A cada nominado, si están aquí est anoche, muchísimas felicidades", agregó Fonsi. Y Pausini invitó al actor Miguel Ángel Muñoz y la cantante Kany García para anunciar que el primer ganador de la noche era Marc Anthony en la categoría de mejor álbum de salsa gracias a su disco 'Pa'lla voy'.

La influencia de la música latina

La Academia Latina de la Grabación destacó en un comunicado "la diversidad de la música latina y su gran influencia cultural a nivel mundial" y para muestra aludió a los géneros y artistas que figuran en la lista de grabación del año.

En ella coincidieron las canciones 'La Fama', de Rosalía con The Weeknd; 'Vale la pena', de Juan Luis Guerra; 'Castillos de arena', de Pablo Alborán; 'Pa'lla voy', de Marc Anthony; 'Provenza', de Karol G; 'Te felicito', de Shakira y Rauw Alejandro; y 'Pa mis muchachas', de Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole con Nathy Peluso; entre otros.

Los nominados de este año estuvieron distribuidos en 53 categorías y fueron seleccionados entre las más de 18 000 candidaturas presentadas, según la institución, que recordó que las composiciones fueron publicadas entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo de este 2022.

