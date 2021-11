Rosalía mostró un avance de su próximo proyecto discográfico en redes sociales. | Fuente: Instagram / Rosalía

Tan solo 16 segundos de un video sirvieron para que las redes se revolucionaran este martes con el aperitivo del que será el nuevo disco de Rosalía, que se lanzará en 2022 y cuyo primer tema conocido parece titularse "Motomami".

En apenas una hora, el material publicado por Rosalía en su cuenta de Twitter alcanzó 266 000 visualizaciones, aunque solo 19 600 'me gusta'.

Unas imágenes que Rosalía lanzó en el día en que se cumplen tres años de la publicación de su segundo trabajo, "El mal querer" (2018), con el que alcanzó el éxito internacional tras haberse dado a conocer con "Los ángeles" (2017).

Con "El mal querer", que incluía temas como "Malamente" o "Con altura", la cantante española consiguió un Grammy y 5 Latin Grammy.

El tercer disco de Rosalía

Después, Rosalía llevaría cabo sus colaboraciones con artistas como Ozuna ("Yo x ti, tú x mí), Travis Scott ("TKN"), Billie Eilish ("Lo vas a olvidar"), Oneohtrix Point Never ("Nothing's Special"), Bad Bunny ("La noche de anoche") o la más reciente con Tokischa ("Linda").

Los escasos segundos que ofreció del primer vídeo del que será su tercer álbum muestran un estilo más experimental que sus discos anteriores y son el resultado del trabajo que Rosalía desarrolla en Miami (EE.UU.), ciudad en la que se instaló en 2020.

Este tercer disco de Rosalía, del que solo avanzó que llegará "próximamente", es uno de los lanzamientos más esperados del panorama discográfico español.

(Con información de EFE).

pic.twitter.com/m2nUQqKrP4 — R O S A L Í A (@rosalia) November 1, 2021





