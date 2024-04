Royal Blood: "La música se ha democratizado; cualquiera puede producir desde su habitación"

Con el concierto de Royal Blood a la vuelta de la esquina, RPP tuvo la oportunidad de enviar algunas preguntas a Ben Thatcher, uno de los integrantes del poderoso dúo británico de rock alternativo. En sus respuestas, Thatcher ofrece una visión sobre la música actual, nos brinda un vistazo interno sobre la evolución de la banda y comparte sus reflexiones sobre su regreso a Perú, esta vez como acto principal, luego de seis años desde su última presentación en la que abrieron el concierto de The Killers.



"La música se ha democratizado; ahora cualquiera puede producir desde su habitación, lo cual ha cambiado las reglas del juego", explica el baterista. "La manera en que se consume música también ha evolucionado, ofreciendo acceso ilimitado a una diversidad de estilos por un precio módico", agrega.



Ben Thatcher y Mike Kerr se presentarán el domingo 7 de abril en la Sede Legado Videna. "Será un show lleno de energía, donde realmente conectaremos con nuestro público. Es nuestro primer concierto propio en Sudamérica, y estamos emocionados de compartir esta experiencia con nuestros fans peruanos".



A solo horas de su regreso al Perú, no pueden dejar de sorprenderse por el apoyo y cariño de sus admiradores al otro lado del mundo. A su vez, recuerda que lo que más les impactó en su visita anterior fue "la comida, la cultura y, especialmente, la gente". "Viajar a un lugar tan lejano como Perú y sentir el cariño de los fans fue increíblemente emocionante".

Una mirada interna a Royal Blood

"La evolución es parte de nuestra esencia", comenta Ben Thatcher. "Buscamos constantemente reinventarnos, añadiendo nuevos elementos y texturas. Partiendo de una base cruda de bajo y batería, hemos experimentado con distintos instrumentos para mantener nuestra música fresca y emocionante", explica.



En ese sentido, reconoce que producir su último álbum, titulado Back to the Water Below, "fue una experiencia liberadora más que desafiante". "Nos centramos en seguir nuestras intuiciones musicales en lugar de preocuparnos por cómo 'debería' sonar un álbum de rock de Royal Blood. Fue un proceso guiado por la espontaneidad y la creatividad".



Además, indica que están "explorando empezar composiciones desde el piano" y que para su cuarto disco de estudio, publicado en septiembre de 2023, aunque no se influenciaron particularmente en música externa, sí se enfocaron en crear un sonido con aires de los años 70, gracias a la utilización de técnicas de grabación antiguas.

Royal Blood en Lima

Royal Blood está de regreso en Lima. El dúo británico, conformado por Mike Kerr y Ben Thatcher, presentará su reciente álbum Back To The Water Below en su concierto, el primero como acto principal en el Perú, en la Sede Legado Videna, el domingo 7 de abril.



La banda también ofrecerá un recorrido musical a través de los himnos que han marcado sus diez años de carrera, como Little Monster, Lights Out, Hook, Line & Sinker y Figure It Out. Las entradas están disponibles en Teleticket a partir de los 150 soles.

