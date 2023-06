Rubén Blades: "Hay que tener cuidado con reemplazar la imaginación por la tecnología"

Ruben Blades hizo una reflexión acerca de los nuevos sonidos de la música latina que lideran artistas como Bad Bunny o Bizarrap, producidos en gran medida por las nuevas tecnologías. "¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tenido acceso a todas esas herramientas?", se cuestiona 'El poeta de la salsa' en una entrevista con EFE.

Su preocupación principal es que la tecnología termine por reemplazar a la imaginación: "Lo que sí creo es que con cada generación se va perdiendo la capacidad de la imaginación en la medida en que aumenta la capacidad de la tecnología", advierte.

Sin embargo, Blades es consciente que cada generación de músicos determinará "que es lo quiere y como se quiere expresar", pues todavía se sigue haciendo buena música latina con contenido social, como la que hace desde los inicios de su trayectoria.

"Si Bad Bunny no hubiese sido conocido por sus canciones hedonistas no hubiera podido concienciar a tanta gente que no está envuelta en política con canciones como 'El apagón'", resalta.

No obstante, Rubén Blades opina que "no toda la música tiene que ser de escape" y asegura que sigue habiendo espacio "para el argumento político, solidario y social".

Mejor músico que abogado

Tras más de dos tercios de su vida sobre el escenario, Blades explica por qué sigue ofreciendo presentaciones en vivo: "Me divierto mucho. No estoy en Panamá a tiempo completo, pero cuando estoy con la banda siento que estoy allí, en el barrio, con mis amigos, y es un reencuentro con el público, que cada vez es diferente", sostiene.

"Cada audiencia nueva me hace reivindicar, a través de su reacción, que fue una buena decisión terminar siendo músico en vez de abogado", agrega Blades, que es graduado en Derecho por la Universidad de Harvard (EEUU).

No volverá a postular a la presidencia de Panamá

Rubén Blades no se presentará a las elecciones presidenciales panameñas de 2024, pero apoya la opción de un bloque independiente "interesado en crear una alternativa a la corrupción y mediocridad que existe", al que ayudará con ideas y propuestas.

Sobre la situación en Latinoamérica, la ve "bien", porque las inestabilidades que experimenta por ejemplo Perú, o las dificultades de la izquierda chilena de Gabriel Boric o de Gustavo Petro en Colombia "forman parte de un proceso", pero lamenta la deriva de Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela.