El concierto "Íntimo" de Rubén Blades, previsto para el próximo 15 de diciembre en Panamá, fue postergado después de que Roberto Delgado, el director de la orquesta que lo acompaña, diera positivo para COVID-19, informó el cantante panameño en sus redes sociales.

"Roberto Delgado, nuestro amigo, colega y director de la orquesta que nos acompaña, ha dado positivo de Covid-19", publicó Blades en el comunicado.

"Por ese motivo nos vemos obligados a posponer nuestro concierto "Íntimo!, que estaba programado para el 15 de diciembre próximo en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Panamá", agregó.

También, cancelaron su participación en la "Teletón 20-30, 2021 Panamá", evento que se celebrará el 18 y 19 de diciembre en el país centroamericano para recaudar fondos.

ESTADO DE SALUD

Tras realizar varias pruebas periódicas para detectar la COVID-19 a todos los integrantes de la banda, con el fin de "cumplir con las indicaciones de la autoridades panameñas de salud y proteger tanto al público como a los miembros de la Orquesta", Delgado, reconocido músico panameño, dio positivo y lo comunicó "inmediatamente".

"Él se encuentra bien y ha procedido a la cuarentena obligatoria, según instrucciones del Ministerio de Salud (MINSA). Le deseamos a Roberto una pronta y total recuperación", agregó el comunicado.

REPROGRAMACIÓN DEL CONCIERTO



La nueva fecha será notificada de manera pública próximamente, advierte el comunicado, y se validarán las entradas. También, se ofrece la opción de devolver el boleto.

Rubén Blades, cantautor y exministro de Turismo, realiza todos los años un concierto exclusivo, con un número reducido de plazas, en Panamá. Este año se presentará junto a Roberto Delgado y su Orquesta, y las recaudaciones serán en beneficio de la fundación panameña Danilo Pérez.



(Con información de EFE)

