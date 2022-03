Sebastián Yatra y John Legend unieron sus voces en el tema "Tacones rojos". | Fuente: Universal Music Group | Fotógrafo: Erick Quituizaca

El cantante colombiano Sebastián Yatra estrenó este miércoles una nueva versión de su exitoso tema "Tacones rojos". Esta vez sale al mercado en una poderosa celebración bilingüe con el artista John Legend, quien une su voz a la de su colega en una colaboración que promete romper récords en reproducciones.

En un divertido video filmado en Los Ángeles (EE.UU.), ambos artistas conversan sobre la chica de tacones rojos. "'Tacones rojos' tiene una vibra hermosa y alegre. Se trata de conocer a alguien que trae amor, luz y encanto a tu vida. Amo esa energía y que fuimos capaces de crear algo nuevo juntos para esta increíble canción", sostuvo Legend.

Por su parte, Sebastián Yatra acotó: "Tiene la alegría del tema original, pero para mí, es una canción completamente nueva. Suena como si hubiera sido creada de esta forma. Estaba destinada a tener la voz de John en ella junto a la mía".

Sebastián Yatra presentó la versión original del tema en 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'. Ya era un sencillo increíble, pero esta es la primera vez que he tratado traducir una canción en español al inglés. No es una simple conversión de palabras", agregó John Legend.

"Crear esta versión junto a John ha sido una experiencia hermosa", precisó Yatra. "Él es uno de los músicos más talentosos. Cuando escuchas su voz, y sabes que es él, lo reconoces. El que él cante una canción que yo escribí, estas melodías y este mensaje de amor, me hace bastante feliz y me es gratificante tanto personal como profesionalmente", añadió.





Escucha la nueva versión de "Tacones rojos"

Sebastián Yatra confirma su participación en los Oscar 2022

Los premios Oscar 2022 nos pisan los talones. A pocos días de la ceremonia de premiación del domingo 27, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organizadora del evento, confirmó las actuaciones de los artistas nominados a “mejor canción original”, entre los que se encuentran Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra.

Si bien varias de estas presentaciones se habían anunciado por separado, el martes 22 de marzo, a través de sus redes sociales, la Academia anunció que, de las cinco nominadas, se interpretarán cuatro durante la ceremonia.

Así, los latinos estaremos muy bien representados en los Oscar 2022 por Sebastián Yatra, quien cantará “Dos oruguitas”, tema compuesto por el músico y director teatral Lin-Manuel Miranda para la película "Encanto".

Esta canción es también una de las grandes favoritas, al haber estado nominada en otros importantes premios, como los Globos de Oro o los Critics Choice. Incluso, llegó a ubicarse entre las primeras cuarenta primeras canciones del Billboard Top 100.

Sebastián Yatra, a través de su cuenta de Instagram, se mostró muy agradecido por la oportunidad. "No podría estar más emocionado, agradecido, tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada es una agradecimiento a la vida", manifestó el colombiano.









NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).