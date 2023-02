Shakira anunció que próximamente lanzará una nueva colaboración, esta vez con su compatriota Karol G. | Fuente: Europa Press

Con más de 30 años de carrera, podría decirse que Shakira ha pasado por diversas etapas. Pero, curiosamente, la colombiana no se atrevió a colaborar con otros artistas hasta el 2005, cuando lanzó su álbum de estudio "Fijación Oral, Vol. 1". Antes de aquel año, la cantante que este 2 de febrero cumple 46 años se abrió camino en la industria musical por su cuenta, sin feats de por medio.

Para prueba están los discos que precedieron al nuevo milenio: en "Pies descalzos", "¿Dónde están los ladrones?" y "Servicio de lavandería" (este último un verdadero parteaguas en su trayectoria, que incluyó un cambio de look y temas cantados en inglés para conquistar nuevos mercados) solo se escucha la voz envolvente de Shakira, capaz de explorar con similar éxito la balada, el pop y el rock.

Del primer volumen de "Fijación Oral" en adelante, sin embargo, el panorama cambió para la intérprete. Y así, más de 20 colaboraciones suma hasta la fecha. Tan solo en los dos primeros meses de este año ya lanzó dos canciones en las que ella es la coprotagonista; en la más reciente, comparte la pista con su compatriota Karol G.

¿Qué otras valen la pena destacar? A continuación, repasamos diez colaboraciones memorables que Shakira nos regaló en casi 20 años.





10. Shakira con Gustavo Cerati en "No"

Si hubo un sueño cumplido para Shakira, ese fue grabar en 2005 el tema "No", junto al rockero Gustavo Cerati. El tema se incluyó en "Fijación Oral, Vol. 1" y en él se escucha la inconfundible guitarra del líder de Soda Stereo. A raíz de este sencillo, ambos mantuvieron una amistad, marcada por la admiración mutua. Cuando el cantante entró en coma, que más adelante lo llevó a la muerte, la colombiana le escribió una carta a su madre.

En dicha misiva, la intérprete dijo: "De la gente que se ha atrevido a hacer rock en español, él fue el más mágico. Es un despliegue de talento único, uno de los más grandes letristas hispanos. Con él aprendí. He sido siempre y siempre seré una fan de Gustavo Cerati. Repito: La esperanza lo es todo".

9. Shakira con Alejandro Sanz en "La tortura"

"La tortura" también formó parte de "Fijación Oral, Vol. 1", el álbum con el que Shakira catapultó su fama más allá de Latinoamérica. La canción es una mezcla de ritmos, con notas de electrónica, balada y reggaetón, y en su momento consiguió ocupar primeros lugares en diferentes charts musicales.

Asimismo, fue el sencillo en nuestro idioma más vendido en Estados Unidos, allá en 2005. Ý hasta se ganó algunos premios, como dos Latin Grammy a mejor canción del año y mejor grabación.

8. Shakira con Wyclef Jean en "Hips Don't Lie"

La continuación de su disco 2005, el "Oral Fixation, Vol. 2" puso el nombre de Shakira en la marquesina musical del mundo anglosajón. Especialmente este tema que grabó con el rapero Wyclef Jean, que utilizó un sample de una canción de Jerry Rivera (el popular "Amores como el nuestro") para alumbrar un tema que llegó a vender 20 millones de copias.

7. Shakira con Carlos Santana en "Illegal"

En su momento opacada por "Hips Don't Lie", por pertener al mismo álbum de estudio, lo cierto es que "Illegal", el sencillo en el que la guitarra de Carlos Santana acompañó a Shakira, es una balada en inglés que podría merecer una mayor atención a 17 años de su lanzamiento. Que su cumpleaños sea una buena excusa para subirle todo el volumen.

6. Shakira con Beyoncé en "Beautiful Liar"

Era 2007. Una de las voces más populares a nivel global, Beyoncé, decidió invitar a Shakira para que colabore en un sencillo que ella misma había escrito junto a Amanda Ghost, Ian Dench, Mikkel S. Eriksen y Tor Erik Hermansen. La llegada de la colombiana le sumó unas notas latinas y de Oriente Medio a una canción marcada por el R&B. El resultado fue un éxito comercial, que incluso llegó a ser nominada en los Grammy 2008 a mejor colaboración vocal de pop.

5. Shakira con Residente en "Gordita"

Una combinación de cumbia villera, hip-hop y dembow reggaetonero, "Gordita" fue una colaboración entre Shakira y Residente, quien entonces todavía formaba parte de Calle 13. Formó parte de "Sale el sol", el noveno álbum de estudio de la considerada 'reina del pop latino'.



4. Shakira con El Cata en "Loca" y "Rabiosa"

Definitivamente, los sencillos más exitosos de "Sale el sol", imprescindibles en que cualquier lista que deba hacerse sobre la música de Shakira. El coprotagonista de estos dos sencillos fue el dominicano El Cata. Ambas canciones se ubicaron en primeras posiciones de rankings mundiales, aunque solo "Rabiosa" contó con una versión en inglés, en la que colaboró Pitbull.



3. Shakira con Carlos Vives en "La bicicleta"

El tema, compuesto por Carlos Vives, se incluyó en el decimotercer álbum del colombiano, titulado "Vives". Pero Shakira también lo sumó a su disco "El Dorado". Además de ser un exitazo en ventas, unió por primera vez a dos grandes figuras de la música colombiana. De ahí que los toques de vallenato se cuelen entre el sonido urbano y pop.

En uno de sus últimos conciertos, tras enterarse de la ruptura de su amiga con el futbolista Gerard Piqué (quien es mencionado en una parte del sencillo), el cantante evitó nombrarlo en una parte de la canción. Amistades que se imponen.

2. Shakira con Rauw Alejandro en "Te felicito"

Fue el tema que pareció dar señales de una ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Salió antes de que ambos confirmaran su separación, con una letra que presagiaba el dolor de la cantante: "Yo que ponía las manos al fuego por ti / Me tratas como una más de tus antojos / Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos / Los tengo rojos de tanto llorar por ti".

La canción, un reguetón con fusión de funk, se estrenó junto con un video musical que muestra a Shakira mientras crea al que parece ser "su hombre ideal", un robot que resulta ser Rauw Alejandro.

1. Shakira con Bizarrap en "Music Session #53"

Experto en auspiciar "tiraderas", el productor argentino Bizarrap lanzó a principios de este año una colaboración con Shakira, denominada "Music Session #53". La colombiana no tuvo mejor idea que dedicársela a su expareja Gerard Piqué. Las referencias al futbolista y su nueva novia, Clara Chía, abundan en un tema que lleva más de 248 millones de visualizaciones en YouTube. Clara-mente, su éxito más grande en lo que va de este año.









Bonus track: Shakira con Alejandro Sanz en "Te lo agradezco, pero no"

Como dice el meme: quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Lo mismo podría decirse de esta colaboración entre Alejandro Sanz y Shakira, una de las mejores —si no la mejor— en la carrera de la colombiana. Fue incluida en el disco "El tren de los momentos", del cantante español, y apareció por primera vez en 2007. El videoclip registra la química que existe entre estos dos amigos entrañables.





