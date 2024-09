"No debería decirlo": Kate Winslet revela detalles inéditos sobre la filmación de 'Titanic'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante una reciente sesión de preguntas como parte de la promoción de su nueva película Lee, la actriz Kate Winslet reveló detalles, hasta ahora desconocidos, sobre la filmación de una de las escenas más recordadas de Titanic . La toma en cuestión es aquella en la que Jack y Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio y Winslet respectivamente, se despiden para siempre en medio del océano.

Según la intérprete, la profundidad del tanque donde se rodó la escena era mucho menor de lo que parece y DiCaprio no estaba realmente luchando por mantenerse a flote. "Me temo que Leo estaba arrodillado, de todos modos, no debería decirlo", comentó entre risas.

Además de detallar que el agua le llegaba a la cintura, Winslet explicó que el tanque tenía solo unos seis metros de largo, pero al mantener el agua en movimiento constante, se creaba la ilusión de un mar abierto.

La escena de Titanic que incomodó a Kate Winslet: "Fue terrible"

Más allá de los recursos que se utilizaron para darle realismo a la escena, Kate Winslet admitió que fue muy incómodo grabar la famosa escena de la puerta flotante.

"Yo estaba como, '¿Puedo ir a hacer pis?’. Entonces me levantaba, me bajaba de la puerta, caminaba hasta el borde del tanque, a unos seis metros de distancia y, literalmente, tenía que estirar la pierna y volver a subir a la puerta. Fue terrible", comentó.

Winslet también compartió algunas experiencias personales relacionadas con el estreno de Titanic en 1997. La actriz mencionó que sufrió una intoxicación alimentaria durante el estreno en Londres, una condición que la llevó a un hospital.

Por otro lado, cuando la película se estrenó en Estados Unidos, ella asistió al funeral de su primer novio. Pese a las circunstancias, la actriz logró ver la película en un cine de Nueva York junto a dos amigos.

James Cameron admite que Jack pudo haber sobrevivido en Titanic

La polémica en torno a la muerte de Jack es solo un ejemplo de cómo la historia del Titanic "parece no tener fin para el público", dijo el director del filme, James Cameron, en un especial para National Geographic.

En el documental, el cineasta puso a prueba el sacrificio del protagonista con experimentos que se llevaron a cabo en un tanque de agua helada, con dos dobles y una réplica exacta de la puerta utilizada para el rodaje.

Las personas que asumieron los roles de Jack y Rose fueron equipados con varios instrumentos de medición.

Los resultados de una prueba concluyeron que si Jack seguía aferrado a la puerta sin subirse a ella, habría perdido la vida por hipotermia. Otro experimento concluyó que la pareja pudo flotar y mantener el equilibro sobre el trozo de madera con sus cuerpos fuera del agua.

En este último escenario, "los portagonistas podrían haber aguantado hasta que llegara el bote salvavidas", admitió Cameron. "¿Veredicto final? Jack posiblemente podría haber sobrevivido. Pero hay muchas variables", añadió.

