“Una IA jamás reemplazará a la imaginación humana”: conversamos con Steve Vai, el legendario guitarrista que vuelve a Perú

No es fácil presentar como guitarrista a Steve Vai, pues ha ganado premios como productor e intérprete, además de dirigir su propio sello discográfico, arreglar música para orquestas, participar en bandas sonoras de videojuegos y organizar eventos dedicados a la industria musical con celebridades de la guitarra. Lo que es fácil para cualquiera es ver su amplia destreza en la guitarra, un instrumento que lo ha acompañado por casi cincuenta años desde que su profesor, el gran Joe Satriani, le enseñó a cambiar cuerdas.

Tampoco es fácil ser su fan, pues su desafío constante a las reglas en composición y ejecución de la guitarra nos fuerza a quedarnos horas frente a tutoriales extensos para el desarrollo de técnicas como la reciente Joint Shifting de “Canbdlepower”, o la precisión en el “hammer and pull” de Knappsack. Ser guitarrista y ser fan de Vai es, simplemente, agotador.

Steve Vai fue el gran responsable de la creación del modelo JEM y la inspiración para la serie RG de IbanezFuente: RPP

Por eso, no fue fácil sentarme con él a conversar durante media hora para esta entrevista. Siendo tan fan, es difícil mantener la objetividad de las preguntas y desarrollar un cuestionario que alguien como tú, que lee esta nota, espera que Steve Vai responda. Mi interés de fanático no podía rebasar mi interés periodístico, así que comparto los puntos más resaltantes de este encuentro exclusivo entre RPP y Steve Vai.

63 años y una energía inacabable

RPP: Bueno, acabas de cumplir 63 años este 6 de junio, y es un número grande. ¿Cómo te reciben los 63 años de vida y más de cuatro décadas dedicándote a la música?

Steve Vai (SV): “Lo curioso para mí es que me siento mejor en estos días que en los días anteriores, en cuanto a mi entusiasmo. Sabes, cuando encuentras algo que realmente amas hacer, lo cual fui muy afortunado de descubrir de niño, simplemente descubrí la música y nunca pensé en otra cosa. Nunca tomé la decisión de ser músico. Nunca tuve sueños o fantasías de gran éxito. Simplemente amaba hacer música. Simplemente amaba el proceso de encontrar ideas interesantes y luego llevarlas a cabo. Y cuando encuentras eso y no te rindes, te desarrollas. Te adentras más en tu oficio.

En 2017, durante la prueba de sonido para el concierto de LimaFuente: RPP

Y hay diferentes períodos en los que te expandes de diferentes maneras. En un momento, era solo tocar. Pero luego, como sabes, me doy cuenta de que a medida que envejezco, mis intereses cambian dentro de lo que hago. Y para mí ahora, se trata realmente de encontrar las mejores melodías y la forma de expresarlas, y la conexión con el instrumento y el público. He dejado ir mucha carga. Comienza alrededor de los 50, creo. Simplemente comienzas a soltar todo ese equipaje, porque llevamos mucha carga. Creemos que necesitamos la aprobación de los demás. Y esto puede ser muy perjudicial para tu crecimiento creativo, porque puede detenerte de hacer cosas que te resultan naturales.

Así que cuando envejeces, te importa menos cosas como esas. No te importa cómo se sienten los demás. Así que puede crear una apertura para que te adentres más en aquellas cosas que son significativas para ti. Por eso en estos días me siento mejor que nunca. Sabes, tengo mucho menos peso sobre mis hombros”.

Inviolate: una reafirmación de poder ante la industria

RPP: INVIOLATE es un álbum con riesgos distintos, en mi opinión. A diferencia de “The Story of Light”, por ejemplo, donde la trama era clave en la narrativa, aquí vemos a un Vai con nuevas técnicas: Joint Shifting, tocar con una sola mano, añadiendo una guitarra como Hydra. Entiendo que cada álbum exige un estado mental diferente, pero ¿qué mentalidad tuviste para este álbum?

SV: Al igual que muchos músicos, cuando me desperté un día y me encontré en cuarentena, tuve que adaptarme y ajustarme. Estaba trabajando en un proyecto que iba a ser muy complejo y requería mucha gente y músicos. No pude hacer eso, así que simplemente hice otras cosas. Luego, a medida que la pandemia comenzó a aliviarse, sentí al igual que muchos músicos, que quería conectarme con mis fans en línea.

Así que empecé a hacer todo tipo de cosas. Hice algunas publicaciones en vivo que llamé "Alien Guitar Secrets". Esa fue una serie. Otra se llamaba “Under it all”, en donde hablo más esotéricamente". También estaba una versión acústica de “The Moon and I”, y “Candlepower”. Sin embargo, tuve que suspender todo cuando tuve que someterme a una cirugía de hombro. Estaba atrapado así, así que simplemente lo hice. Pero el disco comenzó a tomar forma. Y luego empecé a sentir realmente la necesidad de salir de gira.

Sabes, he estado de gira durante 43 años. Cuando estoy en casa, me siento cómodo estando en casa. Pero después de un tiempo, te llega ese deseo. Así que quería hacer este disco para poder salir y tocar nuevo material.

En 2022, Vai fue sometido a una cirugía al hombro y el pulgar derechoFuente: RPP

RPP: Supongo que todavía escuchas los nuevos álbumes de Satriani, Petrucci, Gilbert y otros virtuosos de la guitarra. Lo que me llama la atención es que tu conexión con nuevas formas de expresión, como las de Tim Henson y Polyphia o Tosin Abasi en Animals as Leaders, no parece haberte llevado por ese camino. ¿Cómo percibes el trabajo de estas nuevas influencias, incluyendo a Plini, Henson, Ichika Nito y otros?

SV: Creo que es fantástico. Sabes, en mi carrera he visto surgir probablemente dos o tres generaciones de guitarristas, tal vez incluso cuatro. Hay una parte del espíritu humano que ama expandirse. Y parte de eso en la industria musical es la virtuosidad. Así que asumí que habría una evolución y períodos en los que los músicos vendrían y desarrollarían algo completamente nuevo. Simplemente tiene que suceder. ¿Cómo sé eso? Porque siempre ha sucedido.

RPP: Pero ¿no sientes la presión de adaptarte a esos nuevos sonidos y técnicas?

SV: Creo que es fantástico. Tengo un “Vai Academy Camp” en el Guitar Institute of Technology que se llevará a cabo en enero. Vendrán Ichika, Tim, Scott y Matteo Mancusso. Intenté conseguir a Max Ostro. Es uno de los guitarristas más increíbles que he visto. Solo tiene 18 años. Tengo a la mayoría de esos nuevos músicos viniendo porque apoyo eso. No puedo ser otra cosa que yo mismo. Nadie puede empujarme a algo que no soy. Y si ves a alguien tratando de ser algo que no es, puedes percibirlo. No resuena. Así que me siento muy cómodo y seguro de lo que he hecho. Y sí, esos chicos son unos monstruos. Es increíble. Los veo y de hecho me inspiran, pero no hago lo que ellos hacen.

El setlist será muy distinto al del 2017, dedicado íntegramente al "Passion and Warfare"Fuente: RPP

La Inteligencia Artificial y la música: Vai explica su visión

RPP: A lo largo de tu carrera, las herramientas para la composición y edición musical han evolucionado hasta llegar a un punto en el que es imposible no tener acceso a recursos infinitos de loops, melodías, arreglos y mastering. Te has involucrado profundamente en los aspectos musicales y técnicos, y a lo largo de los años también has explorado el uso de complementos (plugins) a medida que la tecnología ha ampliado sus capacidades. Hoy en día, casi todo el mundo lleva consigo un asistente de composición y grabación en su bolsillo. Sin embargo, ahora estamos presenciando el surgimiento de la Inteligencia Artificial Generativa y algoritmos que pueden extraer parámetros y replicar las voces de artistas icónicos como Mercury o Michael Jackson en pistas separadas. Es solo cuestión de tiempo antes de que técnicas similares puedan aplicarse para replicar melodías de artistas como tú, Satriani, Hendrix u otros. ¿Cómo percibes los avances de la IA y su impacto en la industria musical?

SV: Si la inteligencia artificial (IA) puede llegar y emularme y escribir mejor música que yo, tal vez finalmente logre que mi música suene en la radio (Risas). Sabes, lo que sucede es que un artista puede tener un poco de influencia o mucha influencia. Puedes ver cómo fluye hacia otros artistas que están listos para esa influencia. Así que, de cierta manera, ya lo estoy viendo, ya sabes, porque hay personas que a veces se inspiran en la forma en que toco. Y entonces, está bien, eso es como la IA de alguna manera.

Pero no me importa ninguna de esas cosas. No me siento amenazado por la IA. No soy yo. Tengo mi propia alegría cuando creo, y no me importa lo que piense cualquier otra persona o cualquier máquina. De hecho, encontraría formas de utilizar la IA para que me sirva. Porque eso es para lo que está aquí la tecnología. Está aquí para servirte.

Estás aquí para servirla. Ya sabes, ya he tenido una discusión con un amigo. Bueno, Jacob Collier, ya sabes, este Jacob es un niño prodigio. Es el músico joven más brillante que he visto. Y le estaba diciendo que necesitaba desarrollar IA porque su mente musical es tan creativa y expansiva. Sería genial si alguien con ese tipo de creatividad vasta pudiera ayudar a los programadores a crear IA que pueda servir a los músicos.

RPP: Pero mucha gente creativa hoy, incluyendo a músicos reconocidos, critican el hecho de simplificar el proceso de composición usando otra idea o un asistente de IA. ¿Crees que el resultado siga considerándose estrictamente “música”?

SV: Si alguien lo escucha y lo disfruta, y para ellos es música, está bien. Pero aquí está la cuestión: la imaginación humana no puede ser replicada. La IA solo puede volver a ensamblar cosas con las que ha sido alimentada. Puede ser muy inteligente, fascinante y parecer muy creativa, pero es una repetición del pasado. Y si hubiera un punto en el que la IA creara música, lo que sucedería es que surgiría toda una generación que diría: "No tengo otra idea. No tengo nada diferente que ofrecer". Esto es historia. Sucede todo el tiempo. No se puede reemplazar la imaginación humana.

Hydra: el monstruo de tres cabezas que llega a Perú

RPP: Hablemos de tus guitarras. Entiendo que tu colaboración con Ibanez ha sido beneficiosa para ambas partes, y las ediciones JEM y PIA siguen siendo exitosas en su línea de productos. ¿Qué debe considerar un músico cuando quiere crear su propio modelo de guitarra personalizada? ¿Es un proceso muy desafiante? ¿Y qué tan difícil es evitar crear una guitarra que se parezca a otra?

SV: Bueno, solo puedo comentar sobre lo que estaba considerando cuando creaba la JEM. Fue hace muchos años, exactamente hace 37 años. Y fue muy inocente. Tenía a mi disposición todas las diferentes guitarras en el negocio. Estaban, por supuesto, las Stratocasters, Les Pauls, de todo. Y me encantaban las Stratocasters porque tenían una barra de vibrato, pero no me gustaba cómo sonaban. Me gustaba cómo lucían, pero no era exactamente lo que tenía en mente como algo divertido. Y las Les Pauls, me encantaban las Les Pauls, pero no tenían barra de vibrato. No podía sentarme con ellas. No pensaba que fueran tan atractivas, pero sabes, quería algo diferente.

Y era joven. No desarrollé la guitarra pensando que a todos les gustaría y me haría famoso y rico, ya sabes. No era así. Era como, "Ok, quiero esto". Entonces esta es la respuesta a tu pregunta, en cierto modo. Y esto está sucediendo hoy en día con nuevos guitarristas. Simplemente están haciendo lo que yo hice en ese entonces. Y lo que yo quería eran 24 trastes en un cuerpo estilo Strat. Eso no existía. No quería que se pareciera a una Strat, por así decirlo. Quería que se viera un poco más atractiva, ya sabes. Quería el recorte. Todas estas guitarras tenían recortes, pero no podías alcanzar los trastes. Así que, estúpidamente, hicimos un corte para alcanzar los trastes altos. La JEM encaja perfectamente en mi mano.

Quería una configuración de pastillas de cierta manera que simplemente no existía en las guitarras de producción. Y era único. Y quería poder tirar de la barra de vibrato hacia arriba. Fue muy inocente. No pensé: "Si yo lo quiero, todos lo querrán, así que déjame hacerlo". No fue nada de eso. No sabía nada sobre el futuro. Solo sabía que quería decir: "¿Por qué no hace eso?" Ya sabes, y simplemente tomé un martillo y un cincel para hacer un agujero bajo el trémolo, y fue como, "¡Wow, yeah baby” … Y eso fue el primer trémolo flotante y también muchas otras pequeñas cosas.

Entonces, la respuesta a tu pregunta, para un músico o un guitarrista que quiere desarrollar un modelo de firma, es mirar lo que hay disponible y encontrar lo que falta para ti. No para nadie más, porque nunca podrás adivinar lo que los demás quieren. Eso no funciona. Lo encuentras para ti. Y luego, cuando funciona para ti, lo usas. Y luego, otros que ven que funciona para ti, pueden encontrar interés. No tenía idea de que la JEM iba a explotar de la manera en que lo hizo.

Así luce el hardware de Hydra, la neva guitarra de VaiFuente: Ibanez

RPP: Para el desarrollo de HYDRA, tu nueva guitarra, ¿cuánto tiempo tomó el concepto? ¿Y qué tan desafiante ha sido transportar este delicado equipo por todo el mundo? ¿Existen réplicas? ¿Es una guitarra de edición única? Asumo que es parte de tu fascinación por guitarras con múltiples brazos.

SV: Bueno, todo comenzó cuando tenía 12 años y vi a Jimmy Page con una guitarra de doble mástil. Siempre me han fascinado las guitarras de varios mástiles, y he tenido algunas hechas, pero nunca sentí que había creado "la definitiva".

Entonces, un día, tuve la inspiración de hacer una guitarra que pudiera llevar una pieza musical completa. Sabía que necesitaba un mástil de bajo, un mástil de siete cuerdas afinado hacia abajo, un arpa de doce cuerdas, un sintetizador de guitarra y mucha electrónica. Es un instrumento muy complejo y delicado.

La inspiración para la canción me llegó de golpe, como una descarga. Podía verme tocándola y fue una experiencia visual muy emocionante. Cuando manifiestas algo, el primer paso es tener una idea. Luego, creas una imagen visual e imaginas cómo se sentiría hacerlo. Podía ver la canción, pero no sabía cómo iba a lucir la guitarra. Pero sabía que podía hacerlo.

Me llevó siete años desde que tuve la idea hasta que finalmente toqué la guitarra. Cuando me acerqué por primera vez, pensé: "¿En qué estabas pensando? ¿Cómo vas a hacer esto? No tienes la independencia. Es pesada". Pero eso solo duró unos 10 segundos. La voz más fuerte me dijo: "Cállate y hazlo. Puedes hacerlo".

Así que lo primero que hice fue tocar el bajo. Y luego lo desarrollé a partir de ahí. Fue muy divertido. Es como un cubo de Rubik.

RPP: Bueno, al ser un instrumento único en el mundo – de hecho, supimos fuera de la entrevista que no existen réplicas de este modelo – la logística de llevarlo a todos lados debe ser muy difícil. ¿Cómo afrontan esto?

SV: Para traer la Hydra en esta gira por Sudamérica, costó $55,000 solo para enviarla. Fue un caso especial. Nos permitieron llevarla en el avión, pero la compañía de envío tuvo que negociar con la aerolínea para hacer un trato especial. De lo contrario, no se nos habría permitido llevarla en el avión.

De hecho, hay un espectáculo al que no puedo llevar la Hydra. No recuerdo cuál es. Podría ser en México, porque vamos de Sudamérica a México. Lo siento, no sé el nombre. Pero no podemos enviarla a tiempo. Así que hay un espectáculo al que va a tener que faltar. Estoy tratando de encontrar una manera de llevar la Hydra al resto de la gira en Asia, Malasia y Australia. Estoy pensando en quitar los mástiles y hacer dos estuches. Hasta ahora, no ha habido incidentes. Sin rasguños. Sin mordiscos. Pero a veces se muerde a sí misma.

Steve Vai en Lima: el show

RPP: Finalmente vamos a ver a un Vai liberado de un setlist rígido, pues tu primer concierto aquí fue el que replicó el orden del estupendo “Passion and Warfare”. ¿Cuál es tu parte favorita del show?

SV: Oh, hay tantas. Cada vez que veo el setlist y veo la siguiente canción, pienso: "No puedo esperar para tocarla". Me gusta la pequeña pieza de introducción al principio. Es solo algo que escribí cuando salgo al escenario. Solo tengo muchas ganas de eso. Se siente tan bien. Y luego tocamos "Avalanche". El solo en "Avalanche" me hace sentir como si estuviera volando alto sobre el suelo.

El punto culminante es cuando realmente estoy en la Hydra. Cuando estoy totalmente conectado con ella. Esa es la mejor sensación. Creo que la cara de todo el espectáculo es el público. Estás frente a miles de caras sonrientes. Esperan que toques algo grandioso.

El público en esta gira es increíble. Creo que cuanto más te mantienes en ello y sigues adelante, más cerca están los fanáticos de la música. Cada artista tiene su propio tipo de público que se siente atraído por lo que hacen. Y cuando sigues ofreciendo cosas que les gustan, incluso si no les gusta todo, se vuelven más apasionados por los espectáculos y la música. Especialmente en Sudamérica, la comunidad latina es el mejor público. Son tan apasionados y saben cómo pasar un buen rato. ¡Sin problema alguno!

El concierto de Steve Vai “Inviolate Tour” se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Barranco este 11 de junio a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.