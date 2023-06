"Me hace llorar": la emotiva carta de Dave Grohl donde agradece a los fans de Foo Fighters

Foo Fighters dio su primera gira luego del fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins en marzo del 2022 en Colombia. El último 2 de junio, la banda presentó su nuevo álbum ‘But Here We Are’ así como a Josh Freese como el reemplazante de Hawkins en la batería.

Es así como luego de las primeras seis fechas de la gira de Foo Fighters, su líder y fundador Dave Grohl publicó una emotiva carta en agradecimiento a los fanáticos de la banda que fueron a los conciertos donde dieron a conocer sus nuevos sencillos.

“Hey, ha sido un tiempo (…) Ahora que hemos regresado de nuestra primera serie de espectáculo, me siento obligado a agradecerles por estar ahí para nosotros”, comenzó la carta escrita a mano por Dave Grohl.

Dave Grogh: “Cuando veo sus lágrimas, me hace llorar”

Seguidamente, el también cantante de Foo Fighters expresó sus sensaciones al ver al público disfrutar las canciones de la agrupación.

“Cada noche, cuando los veo cantar, me hace cantar más fuerte. Cuando los veo gritar, me hace gritar más fuerte. Cuando veo sus lágrimas, me hace llorar. Y cuando veo su alegría, me trae alegría. Pero, los veo… y se siente bien verlos, agitando estas emociones juntos”, expresó el vocalista.

Finalmente, Dave Grohl concluyó su carta despidiéndose y esperando volver a disfrutar de la euforia de los fanáticos como antes de la partida de Taylor Hawkins. “Porque siempre hemos hecho esto juntos. Una y otra vez. Nos vemos pronto. Dave”, finalizó el exbaterista de Nirvana.

Foo Fighters presentó a Josh Freese

Tras más de un año de la muerte de Taylor Hawkins, la banda de rock Foo Fighters reveló que Josh Freese será el nuevo baterista de la banda y quien estará con ellos en los compromisos de este año.

Josh Freese es uno de los bateristas más respetados en la industria de la música y más en el género de rock. Es amigo de Dave Grohl desde hace años y ya ha tocado la batería con el grupo durante los tributos a Hawkins.

La trayectoria musical de Freese se remonta a los Vandals desde 1989, también pasó por Devo, Guns N ‘Roses, Nine Inch Nails y Replacements hasta Sting, Sublime with Rome, Weezer, A Perfect Circle, The Offspring, Danny Elfman y Paramore.