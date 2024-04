'Talento de televisión': la historia de cómo una vedette inspiró el gran éxito de Willie Colón como solista

Corría el año 1995, un momento de cambio y transición para la salsa. En medio de este panorama, dos titanes del género, Willie Colón y Rubén Blades, anunciaban el lanzamiento de su última colaboración discográfica en estudio: Tras la tormenta. De esta producción, se desprenden diez temas, pero Talento de televisión se convertiría en el éxito emblemático del 'Malo del Bronx' como solista.

La industria musical latina estaba experimentando cambios importantes. La salsa, que una vez dominó las listas de éxitos en los años 70 y principios de los 80, había perdido terreno frente a las propuestas de nuevas disqueras y compañías transnacionales que apostaban por diferentes géneros latinos.

Sony Music, consciente del potencial que significó la colaboración entre Colón y Blades, logró reunirlos para la grabación del álbum. Sin embargo, existe el mito de que las sesiones en el estudio fueron de manera individual, los egos y diferencias entre los dos íconos de la salsa habrían hecho imposible que ambos se vieran las caras.

Lo cierto es que Rubén Blades ya había consolidado una exitosa carrera como solista con producciones como Buscando América o Escenas, mientras que Willie Colón había conquistado el dial con éxitos como Idilio, Gitana o El Gran Varón.

Los ejecutivos de Sony Music tenían grandes expectativas para Tras la tormenta, esperando repetir el éxito de colaboraciones anteriores como Metiendo mano, Siembra o Maestra vida. Aunque esta vez, tanto Rubén como Willie tendrían mayor participación en la selección de las canciones que debían imprimir con su sello vocal.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos promocionales de la compañía, el lanzamiento del sencillo homónimo no alcanzó las expectativas. La canción no logró generar el interés esperado y, como resultado, la disquera decidió abandonar el trabajo promocional del álbum.

El fenómeno de Talento de televisión

A pesar de este revés, Tras la tormenta se ha convertido con el tiempo en un clásico de la salsa, especialmente por gran el impacto que logró Talento de televisión, un tema que -fuera de todo pronóstico- sigue generando grandes ganancias a su compositor, el artista venezolano, Amilcar Boscán.

La historia de la canción comienza a mediados de los noventa, cuando Willie Colón vio la necesidad de grabar un éxito para el nuevo álbum con Rubén Blades.

"En esos tiempos me llama Willie Colón y me dice que tiene un álbum muy importante con Rubén Blades -que lo están haciendo juntos, pero no revueltos- y que necesitaba un hit. Con todo mi corazón, yo le cedí (a Willie) semejante canción", revela el compositor en su canal de YouTube.

¿En quién está inspirada Talento de televisión?

Amilcar Boscán cuenta que observaba los fenómenos cotidianos que se emitían en la televisión de su país. Inspirado por la aparición frecuente de una vedette argentina en el popular programa de televisión Sábado Sensacional, el compositor vio la oportunidad de capturar la esencia de esta experiencia en una canción.

"Veía yo que la modelo argentina, de nombre 'Yuyito', era una mujer con muchos atributos físicos, pero con poco oído para la salsa. Ella, según mis consideraciones, tenía mucho talento para otras disciplinas bailables, pero para la música tropical, especialmente para la salsa, yo la veía bastante deficiente", comenta.

Aunque Talento de televisión se metió en el gusto popular, no estuvo exenta de controversia. Hace poco fue objeto de críticas por considerarse machista y misógina. Sin embargo, desde las nuevas plataformas, la canción ha encontrado una nueva audiencia entre los seguidores de la salsa.

"Esta canción no solamente tiene un mérito implícito en su letra, sino que quien la grabó resultó ser la leyenda viviente de la salsa, el maestro Willie Colón, genio y figura hasta la sepultura", destaca Boscán.

Talento de televisión continúa generando ganancias para el venezolano, la canción también se puede escuchar a Rubén Blades haciendo los pegajosos coros: 'No tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación'.

"Todavía dicha canción rinde réditos a través de la asociación de compositores a la que pertenezco y por los derechos digitales que en Willie Colón music, la editora a quien le firmé la obra, declara semestral y trimestralmente", acotó Boscán.

En el siguiente video puedes ver una de las presentaciones de la vedette argentina 'Yuyito' en el programa venezolano Sábado sensacional.

Canciones del álbum Tras la Tormenta, el último disco de Willie Colón y Rubén Blades

1. Homenaje a Héctor Lavoe

2. Como un huracán

3. Caer en gracia

4. Todo o nada

5. Dale paso

6. Desahucio

7. Doña Lelé

8. Oye

9. Talento de Televisión

10. Tras la tormenta