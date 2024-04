Rubén Blades lanzó hace 40 años 'Buscando América': "Me pareció que no era ético utilizar el sonido de Willie Colón"

Buscando América, una obra maestra de la música latina, cumple 40 años desde su lanzamiento en abril de 1984. Este álbum, considerado uno de los trabajos más influyentes de Rubén Blades, destaca por sus letras que abordan temas políticos y sociales, así como cuestiones de identidad cultural en Latinoamérica.

La génesis del disco llega después de la histórica colaboración entre el 'Poeta de la salsa' y Willie Colón. Tras arrasar en ventas con producciones como Siembra o Maestra vida, la relación del binomio se había desgastado debido a diferencias creativas y personales.

Así lo expresan los propios protagonistas en un documental emitido en 2001 por el desaparecido canal estadounidense People & Arts.

"Rubén es muy ambicioso. Después de nuestra colaboración, él tenía otros planes. Yo también tengo un ego bastante grande, empecé a grabar y cantar [como solista]", declaró en ese entonces el 'El malo del Bronx'.

Por otro lado, Blades argumentó que el éxito de su trabajo conjunto conllevó a nuevas presiones y tensiones internas.

"En la medida que fuimos trabajando y la cuestión se fue convirtiendo en una fórmula exitosa, las presiones fueron aumentando. Se fue creando una situación -a lo interno- un poco difícil que, creo, fue promovida por otras personas o las condiciones del éxito mismo. De pronto, se me daba mucha más atención a mí que a Willie, de pronto yo creo que había gente que decía eso", sostuvo el panameño.

Buscando América y el proyecto musical 'Seis del Solar'

Tras la ruptura profesional con Willie Colón y Fania Records, Rubén Blades firma con la discográfica Elektra, asociada a los sellos Atlantic Records y WEA International, división latina de Warner Brothers Records.

La ambición del panameño y su deseo de explorar nuevos horizontes musicales, lo llevaron a formar Seis del Solar, una nueva orquesta que acabó con el sonido tradicional de la salsa al prescindir de instrumentos de viento y agregar elementos de rock, como los sintetizadores o teclados eléctricos.

"Yo, por una cuestión elemental de respeto, no quise usar trombones. Me pareció que no era ético utilizar el sonido de Willie Colón para crear un nuevo grupo", detalló el creador de Pedro Navaja sobre el primer álbum que grabó fuera del contexto de Fania.

La combinación entre el jazz, la percusión latina y los sintetizadores que caracterizaron el trabajo de Seis del Solar, hizo que la carrera de Ruben Blades diera un giro significativo, teniendo en cuenta los éxitos que ya había grabado al lado de Willie.

"El álbum fue escrito a través de las experiencias de la Guerra Fría. En América Latina había una guerra caliente por las circunstancias [dictaduras] en El Salvador, Guatemala, Argentina y Chile", contó el salsero.

La fuerza de este nuevo sonido llevaron el trabajo musical del panameño a nuevas audiencias y a un reconocimiento más amplio, incluidos sus dos primeros Grammy por posteriores producciones como Escenas y Antecedente.

Todos vuelven, la canción de Buscando América compuesta por el peruano César Miró

Aunque Decisiones es la canción más recordada de Buscando América, el disco presenta una excepción en su lista de canciones con Todos vuelven, un vals compuesto por el peruano, César Miró. En una entrevista que data de la década de los 80 con el reconocido presentador peruano, Rulito Pinasco, Rubén Blades dijo que el tema fue incluido en el álbum como símbolo de unión en Latinoamérica.

"Cuando hicimos el número no teníamos mucho conocimiento del señor [César Miró]. Lo que buscamos es una integración, no solamente a través del idioma, sino a través de ideas o formas musicales", declaró Blades en aquel entonces.

A pesar de que Todos vuelven había sido versionado previamente a ritmos similares, el compositor peruano no estaba satisfecho con estas interpretaciones, pues sentía que no encajaban con la esencia de su letra.

No obstante, y siendo testigo del éxito que logró la composición en la voz de Rubén Blades, César Miró terminó por reconocer frente al panameño el potencial del ritmo caribeño.

"Para mí fue una sorpresa. Una vez me llamó de Miami un peruano que yo no conocía y me dijo: 'Don César, le voy a poner aquí una grabación de Rubén Blades'. Yo me quedé sorprendido, al principio pensé que era una broma. Era Todos vuelven metido en ese torbellino increíble que es el ritmo caribeño, de esa cosa tan vital que tiene el ritmo de las Antillas", declaró el peruano.

Ficha técnica de Buscando América

Rubén Blades: voz, guitarra acústica, maracas

Mike Viñas: bajo, guitarra eléctrica

Oscar Hernández: piano, Fender Rhodes

Eddy Montalvo: tumbadoras, percusión

Louie Rivera: bongos, percusión

Ralph Irizarry: timbales, percusión

Ricardo Marrero: vibráfono, sintetizador, percusión

Ray Adams: batería

Grabación: mayo de 1983, julio y agosto de 1983 en Estudios Eurosound (Nueva York)

Género: salsa, reggae, rock y jazz latino

Discográfica: Elektra Records

Productor: Rubén Blades

Las canciones de Buscando América

1. Decisiones

2. GDBD

3. Desapariciones

4. Todos vuelven

5. Caminos Verdes

6. El padre Antonio y el monaguillo Andrés

7. Buscando América

