Taylor Swift anunció su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, pero mantiene detalles en el misterio

‘The Life of a Showgirl’ será el duodécimo álbum de Taylor Swift.
‘The Life of a Showgirl’ será el duodécimo álbum de Taylor Swift. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, Travis Kelce; pero sin revelar su fecha de lanzamiento.

La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aunque aún no se ha precisado la fecha, un nuevo álbum, el duodécimo, que se titulará The Life of a Showgirl.

El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "precompra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que tiene que ser confirmada.

En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason. En el video, se ve cómo Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

¿Cuándo se conocerán más detalles de The Life of a Showgirl?

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de New Heights, como se titula el podcast de su novio Travis.

The Life of a Showgirl es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.

El decimoprimer álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.

Tags
Taylor Swift Travis Kelce

