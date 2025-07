Taylor Swift consigue extender orden de restricción contra acosador que dice tener un hijo con ella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift consiguió extender la orden de restricción impuesta por el Tribunal de Los Ángeles contra Jason Brian Wagner, un hombre de 45 años oriundo de Colorado, quien aseguró, falsamente, vivir con la cantante de pop en su residencia, mantener una relación sentimental con ella y hasta tener un hijo juntos.

La orden de alejamiento temporal fue emitida el 9 de junio hasta la audiencia programada para el último lunes 30 del mismo mes. Sin embargo, de acuerdo con documentos obtenidos por Daily Mail, la jueza Debra R. Archuleta, del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, decidió extender la citación para el próximo 21 de julio logrando extender la restricción impuesta contra el presunto acosador.

"El 25 de junio, la cantante presentó una solicitud para reprogramar la audiencia judicial del lunes a una nueva fecha, ya que los documentos indicaban que necesitaba más tiempo para notificar personalmente a la parte restringida", expresa el informe de Daily Mail.

Por su parte, Taylor Swift alegó que Jason Brian Wagner, quien figura como exconvicto, se presentaba "constantemente" en su casa en Beverly Hills "sin invitación" y afirmando que la intérprete de Shake it Off y Lover es "la madre de su hijo".

Del mismo modo, la estrella musical alegó, por medio de documentos judiciales, que Wagner cambó su dirección y su licencia de conducir a la de ella en Los Ángeles. "Ella también afirmó que Jason Brian Wagner presuntamente la había acosado durante años, desde que estuvo encarcelado", señala el medio.

Taylor Swift denunció que el hombre iba constantemente a su casa sin ser invitado. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Acosador denunciado mandaba correos y fotografías a Taylor Swift

Taylor Swift también fue acosada de manera virtual por Jason Brian Wagner. Alex Welch, miembro del equipo de seguridad de la cantante, entregó documentos con correos electrónicos, fotografías y capturas de pantallas enviado al 'Taylor Swift Fan Club'.

En uno de los correos electrónicos del 30 de marzo de 2025, Jason Brian Wagner "le rogó" que le permitiera hablar con Swift. "Necesito hablar con Taylor sobre mi trabajo. Por favor, que se ponga en contacto conmigo lo antes posible", escribió.

Otro correo enviado el 26 de febrero de 2025 expresa: "Buenos días nuevamente, este correo electrónico es estrictamente para mi esposa Taylor Alison Swift, la reproducción o el uso de este correo electrónico no es legal, es únicamente para que ella lo lea y para aquellos que necesitan saberlo".

De igual manera, en otro email, enviado el 2 de febrero, se excusó por no acompañarla en los Grammy. "Por favor, hazle saber a Taylor que estoy orgulloso de ella y que la estoy mirando por televisión. Realmente quería ir, pero aun así no me doy por vencido", sostiene.

Un día después, el propio Wagner mandó otro correo: "Intento salvar mi vida, el futuro de mi hijo y mi relación con Taylor. Sepan que me robaron el teléfono y usaron mi identidad durante años. Ustedes son todo lo que tengo y en quienes confío, especialmente aquí. Estoy en los Globos de Oro, ¿podrían ayudarme o decirle que vine a apoyarla?".

Por otra parte, en medio de los documentos, se pudo identificar una fotografía que Wagner le manda a Taylor Swift: una pegatina de un corazón morado en su mano y otra de un ramo de flores de diferentes colores.

Actualmente, la cantante Taylor Swift mantiene una relación sentimental con Travis Kelce. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Taylor Swift en su petición contra Brian Jason Wagner?

Taylor Swift emitió la petición de orden de alejamiento contra Jason Brian Wagner el último 6 de junio luego de enterarse que el presunto acosador acudió consecutivamente a su vivienda el 21 y 22 de mayo de este año.

En el documento, la también empresaria de 35 años resaltó vivir con “un temor de daño inminente” debido a las constantes visitas de Wagner, además de conocer mensajes “preocupantes y amenazantes” contra su personal.

"No comparto públicamente mi domicilio y nunca he compartido mi dirección ni la ubicación de mi residencia en Los Ángeles con el señor Wagner (…) Por lo tanto, el hecho de que él haya determinado dónde resido y haya visitado la propiedad varias veces, negándose a irse y alegando que necesita acceder, me hace temer por mi seguridad y la de mi familia”, precisó Swift.

En ese sentido, la cantante, quien tiene una relación con el jugador de futbol americano Travis Kelce, señaló que lo dicho por Jason Brian Wagner de que vive en su propiedad, que tiene una relación con ella y que es la madre de su hijo son afirmaciones “falsas y desconectadas de la realidad”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis