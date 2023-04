Thalía convenció a David Summers de cambiar la letra de la canción 'Devuélveme a chica' y adaptarla al tiempo actual. | Fuente: Difusión

Este viernes 28 de abril a la medianoche, Thalía y David Summers, vocalista de Hombres G, estrenaron una nueva versión de ‘Devuélveme a mi chica’, la popular canción que conquistó a los jóvenes de la época en 1989.

El compositor español y la diva mexicana le realizaron ajustes al tema estrenado en los años 90. El más notorio fue el cambio en la letra de la canción. Y es que, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ convenció al vocalista de Hombres G para suprimir del single la palabra “marica”.

Este hecho sorprendió a los miles de fanáticos de la banda española, pues el músico siempre se ha mostrado reacio a cambiarla, asegurando que la gente debe entender el contexto de la época en que fue grabada y lanzada la canción.

¿Cómo convenció Thalia a David Summers?

En una entrevista para el portal El Mundo, Thalía contó cómo convenció a David Summers de cambiar la letra de ‘Devuélveme a mi chica’ tras la negativa del cantante. Sobre ello, reveló que lo hizo por los jóvenes.

“Yo quería que él pudiera expandir sus horizontes. Le dije ‘este es un proyecto familiar, para todas las generaciones. Yo no quiero que haya censura. Pero hay tantos jóvenes que lo están pasando fatal... Ha habido grandes tragedias por cierto uso de palabras y para mí es importante no usar esta’. Y él, con una generosidad, me dijo ‘mi amor, esta es tu versión y yo estoy aquí para apoyarte’, contó la esposa del empresario Tommy Mottola.

Por otro lado, el cantautor español reveló que en un inicio el tema fue grabado tal y como se lanzó en 1989; sin embargo, la mexicana fue presionada en Estados Unidos por la letra, pues podría tener trabas para promocionarla tras su lanzamiento.

“Ella es íntima amiga mía y me dijo que qué podíamos hacer porque, claro, si no podía promocionar la canción algo tendríamos que hacer. Y le dije: 'Thalía, yo no lo haría de ninguna manera, pero no soy tú, no voy a fastidiarte la promoción ni quiero ser un impedimento ni un obstáculo para que la canción funcione. Mirar lo que podéis hacer y me lo enseñáis'", expresó el cantante a ABC.

La nueva versión de ‘Devuélveme a mi chica’ forma parte del decimonoveno álbum de la actriz titulado ‘Thalía's Mixtape’. Este trabajo reunirá 11 canciones que marcaron la época de oro del rock en español. Aparte de este tema, también formarán parte del disco las canciones ‘Rayando el sol’, ‘Para no verte más’, ‘Lucha de gigantes’, entre otras.

