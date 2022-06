Los Rolling Stones recuerdan a Charlie Watts por su 81 cumpleaños. | Fuente: Instagram | Rolling Stones

The Rolling Stones recordaron a Charlie Watts, que hoy cumpliría 81 años: "Feliz cumpleaños, Charlie, te echamos de menos", publicó la banda en sus redes sociales, luego del concierto que ofrecieron en Madrid, España, donde también reindieron homenaje al fallecido baterista.

La publicación en el perfil del grupo muestra un video de Don McAulay, técnico de sonido de Watts durante diez años, "rindiéndole tributo por su cumpleaños, colocando la llave de su batería en el lugar donde Charlie siempre lo hacía antes de cada espectáculo", como explica el texto que acompaña.

Además, McAulay felicita verbalmente a Watts mientras suena una batería, en lo que parecen ser las pruebas de sonido antes del concierto de Madrid, y muestra unas baquetas en las que está grabada la firma y el nombre del artista.





EL INICIO DE SU GIRA EN EUROPA

El concierto que ofrecieron este miércoles los Stones ante 53.000 personas en la capital española se abrió con una emocionante sucesión de imágenes de Watts en las pantallas que rodeaban el escenario. Su sustituto en la batería fue Steve Jordan, viejo conocido de la banda.

Además, en el español que estuvo utilizando para comunicarse con el público durante buena parte del concierto, Mick Jagger afirmó antes de cantar "Sad, sad, sad": "Es nuestro primer tour por Europa sin Charlie, le echamos mucho de menos".

Anoche fue también el cumpleaños de otro de los miembros de la banda, Ron Wood, el más joven, que cumplió 75 durante un concierto que fue recibido con elogios por la fuerza y la calidad únicas -además de su historia- que mantienen los Rolling Stones, en la cima absoluta del rock and roll. (Con información de EFE).

