Los videos fueron lanzados originalmente en 1968 para promocionar el single | Fuente: Captura Youtube- The Rolling Stones

Los fanáticos alrededor del mundo de The Rolling Stones aguardaron ansionamente la 1pm. del último jueves, hora en que se anunció el reestreno de los videos restaurados en 4K de la canción 'Jumpin' Jack Flash', uno de los más exitosos singles de la banda.

El lanzamiento fue anunciado en la madrugada de ese día en las redes sociales del grupo y, finalmente, fueron publicados en su canal de Youtube.

Más de medio siglo después

Los videos fueron realizados originalmente en 1968 por el cineasta y documentalista estadounidense Michael Lindsay-Hogg, reconocido en la historia musical por ser autor del documental 'Let It Be' donde se ve a The Beatles dando su último concierto en la azotea de la sede de Apple Corps en 1969.

Para su trabajo con The Rolling Stones, las dos versiones reestrenadas de Jumpin' Jack Flash tienen una importante diferencia. Mientras en una se ve a la banda tocando el tema en vivo; en la otra, se les ve cantando en vivo con la música grabada en estudio, pero totalmente maquillados.

Al respecto, el realizador recordó que hizo dos versiones ya que, la primera, no le convencía.

“Primero rodamos la sin maquillaje (...) Eran geniales. Mientras lo hacíamos, sentí que faltaba un ingrediente, aunque en ese momento no sabía cuál era", señaló en una reciente entrevista.

Lindsay-Hogg buscaba un elemento que hiciera ver a la banda más amenazadora y salvaje, y que vaya acorde con la canción que representaba la vuelta de la banda a su característico sonido, tras su experimentación psicodélica con el álbum 'Their Satanic Majesties Request' de 1967.

“Tuvimos un pequeño descanso para comer y vi a Brian Jones sentado junto a la mesa de maquillaje y jugando con los colores, poniéndoselo en la cara y luego limpiándolo, y pensé: 'Eh. Esa es una mirada realmente interesante'”, rememoró.

Tras ello, según Lindsay, le pidió a los integrantes de la banda que vayan a la mesa de maquillaje y se pongan "rayas, maquillaje para los ojos, o brillantina para toda la cara, lo que sea".

Los videos restaurados permiten apreciar a la banda a puertas de su etapa de mayor esplendor creativo, iniciada con el lanzamiento de su álbum 'Beggars Banquet' en diciembre de 1968. Asimismo, es registro de una de las últimas participaciones musicales de Brian Jones, miembro fundador del grupo que murió poco más de un año después.