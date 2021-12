Una colaboración esperada por los fanáticos del pop. El cantante canadiense The Weeknd ha participado en el nuevo sencillo de la británica FKA twigs, “Tears in the Club” ("Lágrimas en el club"), cuyo video ha sido subido a YouTube ayer jueves por la noche.

Haciendo honor a su nombre, esta canción tiene un ritmo acelerado y una atmósfera nostálgica. Sus compositores son la venezolana Arca, el californiano Cirkut y español El Guincho. El primero ha sido nominado al Grammy en dos oportunidades; mientras que los otros dos han logrado llevarse este ansiado galardón.

Su alucinante video musical muestra a The Weeknd y FKA twigs en escenas donde el agua es la protagonista, en clara alusión a las lágrimas, que también son derramadas por ambos cantantes. Tampoco faltan las escenas de baile y el toque vanguardista que define los videos de la cantante británica.

Hoy viernes, también ha aparecido una nueva canción donde participa The Weeknd. Hablamos de “Poison”, de Aaliyah, de quien se ha anunciado un disco póstumo, a veinte años de su muerte. Este nuevo tema se estrena a pocos días de que el grueso del catálogo de la cantante fuera subido a las plataformas de streaming por primera vez.

The Weeknd, un colaborador frecuente

El pasado mes de noviembre, la española Rosalía sacó “La fama”, también con la participación de The Weeknd. Este es el primer sencillo de su próximo disco Motomami, anunciado para el 2022.

En el video de esta canción, construida sobre base de bachata, se puede ver a The Weeknd entre el público, observando atentamente la actuación de la catalana, tras lo cual le da la réplica vocal cantando en español: "Es mala amante la fama, no va a quererte de verdad".

No es la primera vez que ambos artistas colaboran, ya que en 2020 se lanzó una nueva mezcla del gran éxito "Blinding Lights" del estadounidense que incluía la aparición de la española.

