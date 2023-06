The Weeknd se une a Madonna en 'Popular', tema de la banda sonora de su serie 'The Idol'

El rapero The Weeknd lanzó este viernes su primera colaboración musical junto a Madonna, el tema Popular, que forma parte de la banda sonora original (BSO) de la serie The Idol, en la que ejerce como cocreador, coproductor e intérprete.



El corte, en el que también participa Playboi Carti y cuenta con una versión explícita en sus letras y otra editada, toma el relevo a Double Fantasy, que fue la primera canción anticipada de la mencionada BSO, y llega a dos días del desembarco de la serie en la plataforma de HBO el próximo 4 de junio.



Según relató en su presentación en el último Festival de Cannes el propio Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, se inspiró en Drácula para interpretar su primer gran papel en televisión.



Concebido como un drama sobre la fama y la industria de la música con mucho contenido explícito, The Idol fue cocreada junto a Sam Levinson (responsable a su vez del éxito de Euphoria en la pequeña pantalla) y Reza Fahim.

Su visita a Perú

The Weeknd, cantante, rapero, compositor, productor discográfico y actor canadiense nacionalizado estadounidense, fue nombrado oficialmente "el artista más popular del mundo" por el Libro Guiness de los Records gracias a sus reproducciones en Spotify, donde se mantiene como el más escuchado, por delante de Ed Sheeran y Taylor Swift, entre otros.



El próximo 6 de junio iniciará su gran tour de estadios por Europa y América Latina "After Hours Til Dawn" con un concierto en el Passeio Maritimo de Alges en Lisboa, al que seguirán otras paradas como el London Stadium de Londres el 7 y 8 de julio, el Metropolitano de Madrid el 18 de julio o el Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 20 de ese mes.



A partir de septiembre dará el salto al otro lado del Atlántico, con arranque en el Estadio BBVA de Monterrey (México) el día 26 y continuación en espacios como el Foro Sol de la capital mexicana los días 29 y 30 del mismo mes, seguirá su recorrido hasta llegar al estadio del River Plate de Buenos Aires el 18 y 19 de octubre, su espectáculo también llegará al Estadio San Marcos de Lima el próximo 22 de octubre. (EFE)