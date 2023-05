Adiós a The Weeknd: cantante reveló que se prepara despedirse de su personaje musical

"Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd ", dijo el cantante cadiense al hablar de su futuro musical .

El cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, sorprendió a sus seguidores al revelar que piensa cerrar una etapa en su trayectoria profesional. En entrevista con la revista W Magazine, el artista canadiense comentó que planea alejarse de su álter ego para emprender nuevos rumbos musicales.

"Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd", comentó el también actor y cocreador de la serie 'The Idol', próxima a estrenarse en HBO Max a fines de junio.

"Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer", agregó.

Aunque no hay certeza de cuándo será el final de su personaje; esto podría ocurrir luego de su próximo álbum. "El disco en el que estoy trabajando es probablemente mi última ovación como The Weeknd. Es algo que tengo que hacer. He dicho todo lo que podía decir", comentó.

Tener un álter ego como The Weekend no ha sido fácil para el artista

Abel Tesfaye ha tenido que lidiar con problemas y dilemas personales para salir y entrar de otros personajes. En 'The Idol', Abel también interpreta a Tedros, un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado.

"Fue difícil pasar de una cabeza a otra", dijo, y luego explicó cómo ese cambio de roles influyó en que tuviera que cancelar un show después de perder la voz.

"Eso nunca me había pasado. Mi teoría es que olvidé cómo cantar porque estaba interpretando a Tedros, un personaje que no sabe cantar. Puede que esté profundizando demasiado en esto, pero fue aterrador. Como The Weeknd, nunca he faltado a un concierto. He actuado con gripe. Moriré en ese escenario. Pero había algo muy complicado en mi mente en ese momento", aseguró.