Timø está conformado por Felipe Galat, 'Alejo' Ochoa y Andrés Vásquez. | Fuente: Universal Music Group

Se conocieron en una universidad bogotana, allá en su natal Colombia. Entonces, 'Alejo' Ochoa era más rockero, mientras que Andrés Vásquez oía la música que lo había acompañado desde chico —desde Coldplay a U2— y Felipe Galat atravesaba por una de esas épocas en las que escuchaba más un género que otro (quizás, confesó, estaba más enfocado en ritmos tropicales).

¿Cómo este grupo de jóvenes decidió formar un banda? "Se dio intuitivamente", reconoció Vásquez a RPP Noticias. No hubo un plan premeditado, solo algunas afinidades musicales, como por The Eagles o John Mayer, y el padrinazgo del tío de Andrés, quien con un grupo de marketing había creado un nombre pegajoso para una criptomoneda que fracasó y ellos reusaron: Timø.

"Hacíamos pop, pop tropical, pop muy anglo", contó Andrés sobre los inicios de la agrupación. De allí a "Estemos donde estemos", su primer disco de estudio, mucha agua ha pasado bajo el puente: desde el lanzamiento de sencillos exitosos, como "Modo melancólico", hasta un concierto digital con más de 15 000 personas conectadas. Con tenacidad, Timø viene posicionándose en la escena latina con la misma fuerza que tuvo en su momento Morat.

Timø y su proceso de composición

Para componer su álbum debut, Timø contó con la colaboración de Andrés Torres (quien estuvo detrás del éxito de 'Despacito' en 2017) y Mauricio Rengifo (famoso por también ser parte del dúo Cali y el Dandee), los productores de pop en español más importantes del momento. "Viajamos a Los Ángeles a hacer canciones con ellos, y de esa sentada salieron tres o cuatro que sacamos en este proyecto", detalló Felipe.

Era un proceso colaborativo en el que las propuestas iban emergiendo ya sea desde el lado de los mismos Timø o de los productores. "Hay canciones que componemos únicamente nosotros y producimos en su mayoría y al final se las mandamos para algunos ajustes y arreglos. Somos bien cercanos, laboralmente hablando. Hacemos todo en conjunto", dijo Galat.









Pero antes que sentarse a escribir la letra y preparar el sonido, 'Alejo' contó que les gusta concentrarse en "sentirnos bien". "Eso se refleja en la canción. Casi siempre, cuando estamos de buen humor y en buen ambiente, se proyecta. Nuestra música es para escuchar con amigos, en grupo, en fiestas, en un carro. Imaginamos cómo se siente escucharlo en ese ambiente", señaló.

Vásquez, por su parte, reconoció la gran afinidad que existe entre ellos. "De verdad, somos hermanos, casi que vivimos juntos y bacano si la gente se inspira en eso. Generalmente, nos sentamos y empezamos a hablar antes de componer. Algunas canciones salen de experiencias propias, otras de inventarse una historia en un momento. Todo lo hacemos los tres", subrayó.

Timø en Perú

Con el propósito de promocionar su primer disco, Timø estuvo de paso por Perú a fines de marzo. Tuvo contacto con su público, encuentros con la prensa y hasta dieron una pequeña presentación gratuita en Barranco, rodeados de un grupo creciente de fans. Por eso, su concierto en Lima, previsto para el el 20 de mayo en La Cúpula del Jockey Club, les produce gran expectativa.

"Solo por números, Perú puede ser nuestro segundo país más grande, solo después de Colombia. Son gente muy entregada. Fue una niña a recibirnos al hotel, muy linda, con regalos. Estamos muy expectativos con el tema del concierto", apuntó 'Alejo', mientras que Andrés aseguró que aunque están enfocados en su disco y su gira, siguen haciendo música cuando pueden.

Aunque de momento no pueden adelantar cuáles serán sus próximas colaboraciones (ya han trabajado con nombres reconocidos como Bacilos y Andrés Cepeda), sí que pueden nombrar con qué artistas desean trabajar un proyecto en común. "No queremos ser artistas encasillados en un género; por supuesto, somos pop, pero nos gustaría hacer una colaboración con Juan Luis Guerra o con Carlos Vives o con Camilo", indicó Andrés, con la convicción de que no parece ser un sueño, sino sus próximos objetivos. Así son los Timø.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!