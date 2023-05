Tina Turner y sus canciones más icónicas que la convirtieron en 'La reina del rock'

Tina Turner falleció este miércoles 24 de mayo a causa de una enfermedad dentro de su casa en Küsnacht, cerca de la ciudad de Zúrich, en Suiza. A sus 83 años, la recordada ‘Reina del rock & roll’ deja a sus fanáticos un reportorio lleno de éxitos en su carrera musical.

En más de 50 años de trayectoria como artista e intérprete, Tina Turner dio vida a canciones que quedaran en el recuerdo de los amantes del Rock & Roll y el Pop.

La cantante inició sus grabaciones en 1958 junto a Ike Turner, su exesposo y líder de los Kings of Rhythm y con quien debutó en 1960 con su primer éxito 'A Fool In Love' con la banda musical Ike & Tina Turner.



La cantante de origen estadounidense deja un repertorio lleno de éxitos en su carrera musical. | Fuente: Instagram (tinaturner)

A continuación, dejamos sus canciones más icónicas que convirtieron a Tina Turner en ‘La reina del rock and roll”.

'Get Back'

'Get Back' es una canción incorporada a su repertorio con la letra original del grupo The Beatles. Tina Turner interpretó el éxito junto con su banda Ike & Tina Turner en 1971 logrando mayor notoriedad.

'Simply the best'

Tina Turner siguió con su carrera dejando éxitos como ‘Simple the best’, canción origial de Bonnie Tyler. La canción se grabó luego con una versión diferente en duo con el cantante australiano Jimmy Bannes en 1982.

'Proud Mary'

Proud Mary, de John Fogerty, se convirtió en uno de los temas de mayor éxito comercial para Tina Turner en 1971. Acompañada de su banda Ike & Tina Turner logró ganar un Premio Granny a la mejor interpretación de un dúo.

'What's Love Got To Do With It'

Tras la separación de su banda, Tinar Turner regresó a la música con su álbum ‘Private Dancer’ donde se incluye su más grande éxito ‘What’s Love Got to Do with It’. La canción ocupó el primer lugar de los Billboard Hot 100 y el tercero de la publicación británica UK Singles Chart.

'Private Dancer'

'Private Dancer' fue el álbum más vendido de Tina Turner a nivel mundial luego de incursionar como solista en 1984. 'Private Dancer' incluyó otros éxitos como ‘Better Be Good To Me’, y ‘Let”s Together’. Turner logró ganar cuatro Grammys.

Posteriormente, Tina Turner logró otras canciones que marcaron un hito en la música como: ‘I Don’t Wanna Lose You’, ‘What You Gets Is What You See’, ‘Let’s Stay Together’, ‘Steamy Windows’, ‘River Deep, Mountain High’, entre otros.