Tini Stoessel incursiona en el reggaetón con "La loto". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mónica Rubalcava

Rodeada de amigos, "influencers" y fans, la cantante argentina Tini Stoessel presentó en Ciudad de México su nueva canción, "La loto", su acercamiento al reguetón más puro, en colaboración con la brasileña Anitta y la mexicoestadounidense Becky G.

"Cuando entré al estudio, el "beat" ya estaba hecho y a partir de eso empezamos a tirar hasta que creamos "La loto". Nació con referencias en el estudio, a veces sale una cumbia y a veces una guitarrita y luego sale este tema que es reguetón. Son búsquedas", dijo este jueves la artista en declaraciones a EFE tras el lanzamiento en la capital mexicana.

En temas anteriores, la cantante de 25 años había trabajado en su música sonidos particulares de la cumbia argentina como en "Miénteme", junto a María Becerra, o "La triple T".

No obstante, con "La loto", Tini Stoessel explora tintes más urbanos poco escuchados en su música en donde la femineidad toma protagonismo.

Escucha "La loto", lo nuevo de Tini Stoessel

"La loto", una canción de mujeres poderosas

"Esta es una canción que quería hacer con mujeres (...) ellas le dieron el condimento final", mencionó Tini Stoessel después de una conversación en directo con Anitta y Becky G frente a sus invitados.

"Esta noche parece que pecamos, mañana nos confesamos", cantan Tini, Becky G y Anitta, tres divas del reguetón actual en el video que acompaña la canción, en donde se les observa vestidas con atuendos dorados y negros.

"Fue una experiencia muy linda, lo que ves es lo que tienes con Anitta, y Tini es muy sencilla y tan talentosa. La química que tenemos en el video va a explotar", había mencionado Becky G sobre el video, que fue grabado en la ciudad de Los Ángeles en una conferencia de prensa que también sucedió en la Ciudad de México.

Tini, lista para los MTV MIAW

Tini Stoessel, al igual que Becky G, es una de las artistas invitadas a los Premios MTV MIAW que tendrán lugar este viernes y estarán dedicados a reconocer lo más relevante de la cultura pop actual.

La argentina compartirá el mismo escenario que artistas como Natanael Cano, Moderatto y su amigo Manuel Turizo, con quien tiene la canción "Maldita foto".

(Con información de EFE)

