Tony Succar anuncia la segunda parte de 'Unity', su homenaje salsero a Michael Jackson

Nacional Tony Succar

Tony Succar en los estudios de RPP. | Fuente: RPP / Brenda García

En exclusiva para RPP, el músico y productor peruano Tony Succar, confirmó que está trabajando en la segunda parte de Unity, su proyecto musical que fusiona la salsa con los grandes éxitos de Michael Jackson.

La noticia fue revelada durante una entrevista para el programa En Escena, conducido por Johnny Padilla: "No lo he dicho en ningún lado, pero te lo puedo confirmar porque tú eres ya parte de mi familia, Johnny", declaró Succar. "Recuerdo que cuando vine a Perú por primera vez nadie me abría la puerta para una entrevista, y tú te interesaste en mi talento".

El productor adelantó que este nuevo volumen contará con doce temas del Rey del Pop, reinterpretados al ritmo de la salsa y con la participación de cantantes invitados. Aunque no reveló detalles sobre los artistas que se sumarán al proyecto, aseguró que la producción estará "increíblemente power".

El dilema detrás del tributo salsero a Michael Jackson hecho por Tony Succar

La historia del primer volumen de Unity, creado por Tony Succar como Tributo a Michael Jackson, ya es conocida, sin embargo, lo que pocos conocen es el dilema que arrastró el joven artista con esta osada propuesta que contó con el apoyo de Tito Nieves y Michael Stuart, además del mismo productor del Rey del pop, Bruce Swedien.

El álbum, que fue trabajado durante 5 años, postuló al Latin Grammy pero ni siquiera superó las bases para ingresar y posteriormente ser nominado. ¿Por qué? En entrevista con RPP, Succar contó que, a su parecer, había algo extraño detrás de ello.

"Me contactaron con el vicepresidente de los awards y nos dijo que el disco fue descalificado porque no era suficientemente latino; que tenía de latino, pero no era suficiente para que participe en los Latin Grammy", indicó el peruano.

El motivo principal por el que Succar no superó las bases para aspirar al galardón fue que, según los abogados de la Academia, Unity tuvo más palabras en inglés que en español y por ello no fue considerado como "suficientemente latino".

"Me dijeron que hicieron una investigación sobre mi caso y el resultado fue que tenía 50.6% de palabras en español y lo mínimo era 51 %. En ese momento perdí la esperanza y noté que todo era muy extraño", dijo el arreglista.

Camino al Grammy

Tony y Mimy Succar fueron nominados al Grammy 2025. El percusionista y la cantante representarán al Perú en uno de los eventos más importantes de la música. Los dos están nominados en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino con el álbum Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional).

Del mismo modo, Tony Succar está nominado, por segunda vez, en la misma categoría por la producción del álbum Bailar, de la estadounidense Sheila E. De igual manera, Mimy Succar está nominada en la categoría Mejor interpretación de música global con el tema Bemba Colorá, de Sheila E, colaborando también con Gloria Estefan.

La edición 67 de los Grammy se celebrará el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, con Beyoncé liderando las nominaciones. Este año, la artista ha recibido 11 candidaturas en categorías como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Otros grandes nombres en la lista incluyen a Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone, quienes obtuvieron siete nominaciones cada uno.

Tony Succar en el Gran Teatro Nacional

Después de ganar dos Latin Grammy y lograr nuevas nominaciones en los Grammy 2025, Tony Succar regresa al escenario del Gran Teatro Nacional para ofrecer dos presentaciones el sábado 8 y domingo 9 de febrero. Las entradas están disponibles a través de la plataforma de Teleticket.