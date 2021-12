Vicente Fernández aumenta su número de 'streams' en Deezer. | Fuente: Deezer

Tras su muerte, Vicente Fernández se convirtió en uno de los artistas más escuchados en América Latina al tener un incremento significativo de 472% a nivel global en las escuchas de las listas reproducción del servicio de streaming de audio Deezer.

Así lo dio a conocer la plataforma en un comunicado de prensa, en el que señaló que las canciones y los álbumes del 'Rey de las Rancheras' catapultaron al artista 677 posiciones al puesto 58 en la lista de cantantes más sonados del mundo.

Deezer también anunció un espacio dedicado en su página de inicio a Vicente Fernández a fin de que los usuarios visiten directamente el 'playlist' del icónico cantante mexicano, quien falleció a los 81 años luego de permanecer varios días en condición crítica en el hospital.

Apenas a un día de su muerte, los temas más oídos del 'Chente' en la mencionada plataforma musical es "Un millón de primaveras", "Acá entre nos", "Mujeres divinas", "Por tu maldito amor", "Estos celos", "La ley del monte", "Para siempre", "Hermoso cariño", "La derrota" y "La diferencia".

Vicente Fernández escaló varios puestos entre los artistas más escuchados de Deezer. | Fuente: Deezer

La trayectoria de Vicente Fernández

Vicente Fernández nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México. Fue intérprete de canciones como “Tu camino y el mío”, “Perdóname” y “Cantina del Barrio”.

Conocido localmente como "El Rey", Fernández grabó más de 300 canciones, vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo, ganó tres Grammys y ocho Latin Grammys.

A pesar de retirarse de los escenarios el 16 de abril de 2021, donde interpretó sus éxitos y simbólicamente le pasó el legado de su carrera a su hijo, Alejandro Fernández.

El ranchero continuó componiendo y grabando canciones, demostrando hasta el final su dedicación a la música y compromiso a sus seguidores.

Vicente Fernández se hizo un nombre interpretando folk tradicional mexicano, convirtiéndose en uno de los artistas más famosos no solo en México sino a nivel mundial.

