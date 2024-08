Víctor Manuelle habla de 'Cosas del amor' con Tito Nieves y trae de regreso la salsa de los noventa con 'Retromántico'

Los salseros lanzaron la versión salsa de Cosas del amor (balada de Vikki Carr y Ana Gabriel) y, en conversación con RPP, contaron detalles de la realización del tema, así como la vigencia de la salsa romántica en Perú.

Víctor Manuelle y Tito Nieves han unido sus talentos para lanzar una nueva versión de la icónica balada Cosas del amor, llevándola al ritmo vibrante de la salsa. Esta colaboración entre dos de los más grandes exponentes del género ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos de la música latina, quienes ven en esta reinterpretación una fusión perfecta de la emotividad de la letra original con la energía contagiosa de la salsa.

La canción, que originalmente fue popularizada en los años noventa por Vikki Carr y Ana Gabriel, adquiere una nueva vida en las voces de Manuelle y Nieves. Ambos artistas logran transmitir la intensidad del tema, pero con un giro fresco y bailable que invita al público a disfrutar de una experiencia diferente sin perder la esencia romántica que caracteriza el famoso tema.

Cosas del amor no solo celebra la trayectoria de estos intérpretes, también resalta la versatilidad y la capacidad del género para reinventarse y seguir conquistando corazones. El tema forma parte del nuevo disco de Víctor Manuelle, Retromántico y, en conversación con RPP, contaron detalles de la realización de esta versión, así como la vigencia de la salsa romántica en Perú.

Víctor Manuelle trae de regreso la salsa de los 90 con Retromántico

Al hablar sobre la colaboración, Víctor Manuelle destacó su admiración por Tito Nieves y cómo siempre quiso trabajar con él en un proyecto especial. Cosas del amor fue la elección perfecta para unir sus estilos únicos, logrando una interpretación cargada de sentimiento, pero con el toque dinámico y alegre que la salsa aporta.

Ambos demostraron una gran química en esta nueva versión, combinando su experiencia y pasión por el género para ofrecer a sus fanáticos una versión inolvidable de este clásico romántico donde demostraron que "los hombres también lloran". "Cuando yo le enseño ese tema a mi esposa, ella lo cantó de arriba abajo. Yo llamé a Víctor y le dije: 'Esto es un éxito', porque si a la mujer le gusta, eso mundialmente va a gustar", mencionó Nieves.

Continuando con la celebración de sus treinta años carrera, el intérprete de Por ella ha colaborado con varios artistas y ha pasado por diferentes géneros por lo que pensó que era un buen momento para regresar a la salsa romántica que fue el estilo que lo vio crecer. Comenzando su trayectoria en 1993, se enamoró de la salsa por Frankie Ruiz, Eddie Santiago, Willy González, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Maelo Ruiz, así que quiso hacer un disco en un homenaje a ese sonido junto a alguno de sus ídolos.

"Los temas de Retromántico son inéditos, menos Cosas del amor, que decidí hacer con Tito, tienen que escucharlos; la calidad de la producción le traerá inmediatamente, recuerdos de la música de los 90, ese comienzo de la salsa romántica que fue espectacular. Es un momento honrado contar con todos esos compañeros en una sola producción, es increíble. Les doy las gracias a cada uno de ellos por todo lo que hicieron, lo que aportaron, y en este caso a Tito Nieves, por hacer una interpretación increíble".

Tito Nieves y Víctor Manuelle ponen a Perú como el país que mantiene vigente la salsa romántica. | Fuente: RPP

"¿Los hombres también lloran?": la reflexión de Tito Nieves

"¿Quién dice que los hombres no sufren?", le pregunté a Tito Nieves, quien decidido romper el silencio en torno a la vulnerabilidad masculina. El salsero argumenta que, a pesar de los estereotipos que han perdurado durante generaciones, los hombres también experimentan una amplia gama de emociones, y el llanto es una expresión natural y saludable de esas emociones.

Cosas del amor es un tema romántico que trata sobre la complejidad de las relaciones amorosas, especialmente en situaciones donde una persona enfrenta una decisión difícil en su vida sentimental. La letra refleja la profundidad de los sentimientos, la tristeza de una relación no correspondida o imposible, y el apoyo incondicional entre amigas (en la versión original) que se brindan consuelo en momentos de dolor.

Por ello, Tito Nieves comentó cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta canción. "Nosotros sufrimos, lloramos. Necesitamos ese compañero que lo aconsejen, que lo entiendan. El hombre, pues, por la naturaleza se ve fuerte en el tiempo, dicen que el hombre que llora es un hombre débil y no es así".

"Yo creo que sensibiliza a nosotros los hombres, o sea, están acostumbrados a escucharla en versión mujer y creen que los hombres cuando se reúnen, solamente es para ver deportes y darse el trago", dijo entre risas. "Pero no, nos contamos nuestras cosas. Nosotros también lloramos".

La salsa romántica sigue vigente en Perú

Tanto Víctor Manuelle como Tito Nieves han visitado Perú en reiteradas ocasiones y sienten gran afecto por nuestro país ya que ambos consideran que es uno de los lugares donde más disfrutan la salsa. Este fenómeno no solo habla de la popularidad del género, sino también de su capacidad para conectar emocionalmente con distintas generaciones.

"Una de las razones por las cuales yo decidí hacer Retromántico, cuando nosotros viajamos al mundo entero, incluyendo Perú, y cuando llegamos y escuchamos la radio, yo te podría decir que un 90 % que se escucha en la salsa romántica. Más que la salsa fuerte, más que la salsa dura, más que la época de la Fania, la salsa que yo escucho cuando voy a cualquier parte de Latinoamérica, es la salsa de Eddie Santiago, de Frankie Ruiz; y me di cuenta de que, quizás, culturalmente, había una necesidad de volver a escuchar ese sonido. Eso fue lo que yo me imaginaba. Yo dije: 'Probablemente nosotros buscamos tanto la innovación de la salsa, incluido que he grabado con todos los artistas urbanos'. Yo decía, pero si ustedes nos están diciendo a través de su música: 'Si nosotros lo que queremos era lo que hacían ustedes'", mencionó Manuelle.

Por otro lado, para Tito Nieves, Perú y Colombia son los países que más disfrutan la salsa y la mantienen vigente: "Hay dos países para mí que vienen en la mente, que son países que mantienen la salsa. Tiene que ser Perú y Colombia han mantenido la salsa vigente. Digo, molestia aparte a todos los países, hasta Puerto Rico ¿no?, pero han mantenido esa salsa romántica. Yo, gracias a Dios, sigo viajando por el mundo cantando esos temas que grabé en los 90, en los 80, como De mí enamórate y El amor más bonito".

Manteniendo la esencia de la salsa del ayer, los intérpretes mantienen viva la llama del romance en el género, asegurando que la salsa romántica continúe siendo una fuerza musical que perdurará por mucho más tiempo.

