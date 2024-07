"Mi salud se ha deteriorado": La India pospone sus presentaciones por órden médica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Linda Bell Viera Caballero, conocida artísticamente como La India, preocupó a sus seguidores tras anunciar que pospondrá sus conciertos debido a una orden médica:

"Lamento mucho esta situación. En estas pasadas semanas he tenido muchas presentaciones, en Puerto Rico, Colombia, Milán, Italia y Estados Unidos. Tal parece que el esfuerzo ha sido mucho, además los cambios de ambiente me afectaron", se lee en su comunicado. "Por nada del mundo quisiera faltarle a mi fiel público, por lo que guardaré reposo estos días para volver a la carga lo más pronto posible", añadió.

De acuerdo con La India, su médico Ismael Mercado Oliveras fue quien le recomendó reposo y posponer sus venideras presentaciones. Como se recuerda, en los últimos días estuvo en los Premios Juventud 2024 donde participó del homenaje a la Fania All Stars en su 60 aniversario junto a Tony Succar, Anitta, Óscar D' León y más.

En su orden médica, Mercado señala que la salud de la cantante "está deteriorada, y a pesar de los tratamientos administrados y el cuidado de salud que se le ha brindado, es mi recomendación que permanezca en aislamiento hasta encontrarse en un estado de salud que la deje cumplir con sus responsabilidades laborales".

"Es contraindicado a su tratamiento médico que la paciente trabaje. Esto ha sido una situación de salud imprevista y fuera del control de la paciente. Debido a todas las enfermedades que enfrentamos, ella se encuentra debilitada, a tal extremo que se le hace imposible trabajar y, por ende, cumplir con sus labores", dijo.

La India tenía en agenda una presentación este domingo en las Fiestas Patronales de Loíza, municipio en la costa noreste de Puerto Rico, sin embargo, no pudo asistir.

La India y Tony Succar en el homenaje a la Fania All Stars en los Premios Juventud 2024

El percusionista peruano Tony Succar formó parte del homenaje que le rindió los Premios Juventud 2024 a la Fania All Stars por sus 60 años. Junto a Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George y Tito Puente Jr., el músico nacional desmostró su talento frente al público salsero.

El show comenzó con el músico venezolano interpretando Oye cómo va (Tito Puente y Willie Colón) para luego darle pase al hijo de Puente, quien se lució en los timbales. Seguidamente, Anitta, con su vestido verde, cantó Fiebre (La Lupe) y I Like It Like That (Pete Rodríguez). Con su gloriosa voz, La India hizo bailar a todos con Kimbara y le dedicó el tema a Celia Cruz.

Aguanilé no pudo faltar en este homenaje a la Fania All Stars y el cantante estadounidense Luis Figueroa demostró sus raíces puertorriqueñas con este recordado hit. Ivy Queen, conocida por cantar reguetón, remeció el escenario con Mi gente. Tony Succar con su camisa roja y su tuxedo negro, se saludó con Tito Puente Jr. ya que ambos estuvieron a cargo de la percusión.

La India espera grabar "pronto" con Brunella Torpoco

De acuerdo con la intérprete de Mi mayor venganza, la artista nacional Brunella Torpoco es alguien que "va a ir lejos" en su carrera. "Tiene mucho talento y representa al Callao", apuntó durante un enlace con el programa de espectáculos En boca de todos.

Asimismo, La India reconoció que le gustaría colaborar a corto plazo con su par peruana. "Alguien me pregunta cuándo voy a trabajar con Brunella, ojalá que pronto. Brunella es alguien que yo admiro muchísimo", dijo al respecto.

Por su parte, Brunella Torpoco se mostró entusiasmada ante la idea de trabajar un sencillo con la cantante de 55 años. "Me encantaría. Yo soy fan de La India, soy fan también de otros músicos, siempre he escuchado la salsa antigua, tomo buenas referencias de ellos (...). Para mí es un sueño", indicó.

