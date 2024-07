"Feliz cumpleaños al maestro": Alianza Lima saluda a Rubén Blades por sus 76 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rubén Blades celebra su cumpleaños 76. Además de recibir saludos de fanáticos y colegas de todo el mundo, el club peruano Alianza Lima decidió unirse a la celebración con un emotivo mensaje. "¡Feliz cumpleaños al maestro Rubén Blades!", se lee en las redes sociales del equipo blanquiazul.

La publicación está acompañada de un video en el que el salsero interpreta en vivo Todos vuelven, el vals peruano que adaptó a su estilo para el álbum Buscando América.

La relación entre Rubén Blades y Alianza Lima se remonta a la década de 1990. Durante un concierto en Perú, el 'Poeta de la salsa' se enfundó por primera vez la camiseta blanquiazul mientras interpretaba precisamente Todos vuelven, un gesto que repitió trece años después en Lima.

Rubén Blades "Socio honorario" de Alianza Lima

En 2003, el entonces presidente de Alianza Lima, Alfonso de Souza Ferreyra, nombró al cantante panameño como "Socio honorario" del club.

"¡Soy socio honorario de Alianza Lima! ¡Gracias, Dios mío!", dijo el cantautor durante una presentación en Lima ese mismo año.

En esa ocasión, Blades también recordó a la generación de los 'Potrillos', futbolistas fallecidos en el trágico accidente del Fokker en diciembre de 1987, y nuevamente se puso la camiseta blanquiazul.

Cada vez que Rubén Blades visita Perú, es común ver a hinchas de Alianza Lima acercarse a él con sus camisetas en busca de una firma, como si se tratara de un jugador histórico del club.

En el día de su cumpleaños, recordemos cuando mostró que cantaba con la camiseta de Alianza Lima puesta... socio honorario del equipo del pueblo...feliz cumpleaños @rubenblades pic.twitter.com/f5BoU44gSi — Alejandro Delgado (@aldevi80) July 16, 2021

Todos vuelven, la canción de Buscando América compuesta por el peruano César Miró

Aunque Decisiones es la canción más recordada de Rubén Blades en Buscando América, el disco presenta una excepción en su lista de canciones con Todos vuelven, un vals compuesto por el peruano César Miró.

En una entrevista que data de la década de los 80 con el reconocido presentador peruano Rulito Pinasco, Rubén Blades dijo que el tema fue incluido en el álbum como símbolo de unión en Latinoamérica.

"Cuando hicimos el número no teníamos mucho conocimiento del señor [César Miró]. Lo que buscamos es una integración, no solamente a través del idioma, sino a través de ideas o formas musicales", declaró Blades en aquel entonces.

A pesar de que Todos vuelven había sido versionado previamente a ritmos similares, el compositor peruano no estaba satisfecho con estas interpretaciones, pues sentía que no encajaban con la esencia de su letra.

No obstante, y siendo testigo del éxito que logró la composición en la voz de Rubén Blades, César Miró terminó por reconocer frente al panameño el potencial del ritmo caribeño.

"Para mí fue una sorpresa. Una vez me llamó de Miami un peruano que yo no conocía y me dijo: 'Don César, le voy a poner aquí una grabación de Rubén Blades'. Yo me quedé sorprendido, al principio pensé que era una broma. Era Todos vuelven metido en ese torbellino increíble que es el ritmo caribeño, de esa cosa tan vital que tiene el ritmo de las Antillas", declaró el peruano.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis