Ruby Palomino se despide de Viña del Mar 2024: "Cuando uno lo da todo, no queda espacio para el arrepentimiento"

Tras una destacada actuación en el escenario, la cantante Ruby Palomino lamentablemente no logró avanzar a la final de la Competencia Folclórica de Viña del Mar 2024. "Lo di todo y estoy feliz por ello", expresó en sus redes sociales.



El domingo, la ganadora de La Voz Perú hizo su debut en Viña 2024 con una potente interpretación de Canción para un planeta triste. Este tema fusiona el carnaval ayacuchano con sonidos contemporáneos y lleva un mensaje que invita a tomar conciencia sobre el cuidado del medioambiente.



A pesar de haber sido una de las artistas más aclamadas por el público, su puntaje promedio parcial fue de 4.8, siendo el más bajo en esta primera ronda en la que también se presentaron los argentinos Ahyre y la mexicana Yaneth Sandoval.



En su segunda presentación el martes, Palomino optó por centrarse en su desempeño vocal, a diferencia de su primera actuación que incluyó más baile y movimiento junto al elenco. A pesar de ello, el puntaje obtenido fue el mismo.

¿Cómo le fue a Ruby Palomino en Viña del Mar 2024?

El miércoles, los presentadores del festival, María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, revelaron las puntuaciones finales de las Competencias Internacional y Folclórica, donde habían participado Lita Pezo y Ruby Palomino, respectivamente.



En la primera categoría, Pezo se destacó con una puntuación de 6.3 puntos, mientras que en la segunda, Palomino obtuvo la calificación más baja con un total de 4.7. Avanzaron a la final de esta categoría la mexicana Yaneth Sandoval (6.1), los argentinos Ahyre (5.8) y el panameño Jonathan Chávez (5.6).

¿Qué dijo Ruby Palomino sobre Viña del Mar 2024?

Horas antes de conocerse los resultados finales de la Competencia Folclórica de Viña del Mar 2024, la cantante Ruby Palomino ofreció una transmisión en vivo en redes sociales, donde compartió algunos comentarios sobre el festival.



"Cuando uno lo da todo y no queda espacio para el arrepentimiento, te sientes bien. Yo sabía a lo que venía. Es un concurso, se gana y se pierde, y hay que aceptar las cosas", comentó.



Asimismo, dijo que en su primera presentación quiso combinar el baile con el canto, manteniendo el espíritu festivo de los carnavales. "Creo que eso es lo que pasó. Lo canté lindo y no con tanta potencia, solo en los gritos. Probablemente el jurado no lo entendió".



"En la primera presentación, me sentía como Britney Spears y quise darlo todo en baile y canto. Después, saqué al dragón con el Monstruo de la Quinta Vergara, pero el puntaje fue el mismo".



Sin embargo, Palomino aclaró que se sentía agradecida por el apoyo del público, que votó masivamente por ella. "Di todo de mí y estoy feliz por ello", comentó antes de confesar: "También lloré porque soy un ser humano".

¿Qué Ruby Palomino sobre Lita Pezo en Viña del Mar 2024?

Mientras Ruby Palomino se despide de Viña del Mar 2024, Lita Pezo, la representante de Perú en la Competencia Internacional, ha logrado posicionarse en el primer puesto entre los finalistas de su categoría después de sus dos presentaciones interpretando Luchadora.



"Yo creo que con Lita aseguramos la Gaviota y eso está genial", comentó brevemente Palomino, quien participó en la Competencia Folclórica con el tema Canción para un planeta triste, dedicada "a las nuevas generaciones que han aprendido a amar la tierra".

