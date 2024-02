Trueno reemplazará a Peso Pluma y será el encargado de cerrar el festival de Viña del Mar 2024

Después de que Peso Pluma anunciara la cancelación de su gira (incluyendo su show en Perú), Viña del Mar 2024 emitió un comunicado informando que el mexicano, por motivos personales, no se presentará en escenario por lo que en su lugar estará el rapero argentino Trueno.

Es así que el viernes 1 de marzo, Trueno tomará el lugar del cantante de corrido tumbado y será el encargado de cerrar la última noche del festival junto a María Becerra y el humorista Álex Ortiz.

Mateo Palacios -su nombre verdadero- cuenta con una basta trayectoria musical y ha sido nominado a los Latin Grammy por mejor canción de rap/hip hop durante el 2023 y tiene 4 premios Gardel. Además, forma parte de la nueva corriente de artistas con una visión propia sobre el sentido próximo del rap a nivel regional. Compitió en batallas de freestyle, llegando en 2019 a ser el campeón de las ediciones de Red Bull Batalla y la FMS, las competencias más importantes y logró ser el MC con más vistas en el mundo.

En 2020, Trueno editó su primer álbum de estudio Atrevido el cual logró la certificación de Cuádruple Platino. Lo que generó más movimiento del comunicado de Viña del Mar 2024 fue que es exprometido de Nicki Nicole, quien acaba de romper su relación con Peso Pluma por supuesta infidelidad.

Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma

El vínculo amoroso entre Peso Pluma y Nicki Nicole llegó a su fin. Todo empezó por un video que se hizo viral donde se ve al artista mexicano tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas, aparentemente después del Super Bowl, donde fue captado sin la presencia de su pareja. La cantante argentina confirmó oficialmente el fin de su relación con el intérprete de corridos tumbados.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", se lee sus historias de Instagram. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar", manifestó.

El romance entre ambos artistas se gestó a partir de una colaboración musical titulada Por las noches, realizada hace aproximadamente un año.

¿Por qué terminaron Nicki Nicole y Trueno?

Los cantantes argentinos iniciaron un romance en mayo de 2020, grabaron Mamichula, su primer tema juntos que se volvió un éxito y se habían comprometido. Ya en marzo de 2023, confirmó que no estaba más con Trueno cuando habló de su disco Alma.

"Creo que cuando experimentamos una pérdida amorosa nos sentimos inseguros. Creo que también es parte del proceso de duelo, por eso la música me sirvió como una catarsis y una forma de sanar en cada canción de Alma", dijo en ese entonces.

Hasta el momento no se sabe cuáles fueron los motivos, pero al parecer ha sido en buenos términos ya que en un concierto realizado en el Movistar Arena, Nicole le dedicó unas palabras a su expareja antes de cantar su dúo: "Quiero aprovechar para agradecer, primero a todos ustedes por el respeto, segundo, a la persona con la que tengo esta canción, por tantas enseñanzas", comentó.

