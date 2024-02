"Voy a representar a Iquitos y a todo el Perú": Lita Pezo se prepara para cantar en Viña del Mar 2024

Lita Pezo cuenta cómo llegó a ser seleccionada en Viña del Mar 2024 y pide apoyo de los peruanos para llegar a la gran final. | Fuente: RPP

“Tenía dos años cuando agarré una grabadora con el casete que mi papá grababa sus ensayos y, no sé cómo pasó, pero ahí está grabado Un beso y una flor de Nino Bravo, desde ese momento todo cambió”, contó Lita Pezo a RPP recordando cómo nació el amor por la música.

Teniendo una larga carrera en la industria pasando por realities y en la televisión, la cantante del Oriente pisará por primera vez un escenario de la talla de Viña del Mar 2024. Haciendo un repaso de su camino hasta legar a Chile, Pezo no sale del asombro por todo lo que ha hecho hasta llegar a ser nominada.

“Cuando tenía cuatro o cinco años comenzó a cantar en escenarios de mi colegio, no era algo wow, pero me gustaba esa sensación de estar frente al público”, comentó. “Me sentía libre”. Dos años después, su padre —también profesor de canto— la llevó a concursar en un festival donde todos eran adultos, aunque no se fe de llegar al primer lugar, Lita resultó ganadora. “Ahí empezó un poquito más el bichito de la música”, dijo entre risas.

Para lograr sus sueños, tuvo que dejar su natal Iquitos y venir a Lima para tener más oportunidades, fue así como ingresó a los programas de tv y sorprendió a los 13 años en Perú tiene talento. Después estuvo en Yo Soy Kids (2014) imitando a Isabel Pantoja donde ganó.

“Cuando ya me empezaban a contratar me di cuenta de que no era un juego, ya estaban pagando por mi trabajo y tenía que hacer todo un show en un tiempo determinado, entonces yo creo que desde ahí empecé ya a tomarlo de manera más consciente, de manera profesional cuando decidí ya esto es mi carrera y me gusta”. Es así como a los 15 años empezó su recorrido de manera profesional en los escenarios.

Una carrera con nombre propio

De pasar a una niña tímida a trabajar y hablar al público era una locura. Pero salir de su tierra a la capital y, a medida que iba creciendo, se dio cuenta de lo mucho que ayudó a su familia con el personaje de Pantoja, pero llegó un momento donde quería explorar cosas.

“Era difícil porque el personaje de Isabel marcó mucho en el público, entonces cuando yo quería hacer algún proyecto no se podía, entonces lo que me quedaba era intentar nuevamente en estos programas de tele, no por el hecho de que a ver quiero ganar, sino por el hecho de que quiero que me vean mucho apartado de la imitación”. Su momento llegó con La Voz Perú.

En ese espacio, Lita Pezo pudo triunfar con nombre propio. Aunque en la primera vez que intentó no voltearon, años después regresó y fue al equipo de Eva Ayllón, donde resultó ganadora.

“Ganar me ayudó mucho a darme cuenta una vez más por qué creo que mi vida no ha sido nada fácil. Siempre he tenido que tocar uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces, puertas, hasta que me den un sí primero por la visión de mi papá y después ya fue como que oye por ellos, por mi familia, entonces creció eso y creo que ese fue el impulso mayor de estos años. Desde La Voz Perú, decidió apartarse ya total y completamente del personaje de la española para hacer una carrera como Lita.

Pezo temía que se olviden de ella, más cuando se enfermó de COVID-19 y ya no cantaba igual. “Tuve que aprender a cantar nuevamente, fue muy raro”, contó. No solo puso en pausa su carrera como solista, también todos sus proyectos. “Todo se desmoronaba”.

Pero la música es algo que te llama cuando eres parte dé por lo que, cuando volvió a las pantallas y a hacer lo que más le gusta, todo volvió a normalidad.

Lita Pezo es una cantante peruana. Participó de diversos concursos de talentos de la televisión peruana.Fuente: Difusión

Viña del Mar 2024: un sueño cumplido

Con casi 10 años trabajando en la industria y haciendo cosas nuevas, Lita Pezo conoció a un compositor que la fichó en España como parte de su disquera y con un tema inédito, se presentará en Viña del Mar 2024. Cuando inició en la música, Lita recordó que su mamá quería que estudiara una carrera, pero su padre le apoyó en su sueño y, a pesar de que tenían pocos recursos, hizo lo posible para que cumpliera sus objetos y lo logró.

“Ahora tengo mucha ansiedad”, dijo Lita quien cuenta los días para el 28 de febrero, donde cantará en la Quinta Vergara. Con la alfombra roja en camino, ya tiene pensado qué usará para representar al Perú. Los vestidos que llevará Lita Pezo en Viña del Mar 2024 buscarán representar a Perú y a Iquitos, su ciudad natal.

"Estamos viendo muchas propuestas, lo importante es mostrar de dónde soy. Con fe mostraré cuatro", dijo con esperanza de llegar a la final. "He estado en festivales desde pequeña, así que sí sabía de Viña y estar ahí es un gran regalo al margen de cualquier resultado. Es una responsabilidad grande".

Con miras a ganar la Gaviota de plata, Pezo confiesa que, de no darse, solo disfrutará del proceso. “Los resultados son relativos. Quiero sentirme bien con el trabajo que estoy haciendo y que el mensaje de la canción -en este caso va a ser una para todas las fechas- conecte, que es lo principal”. El tema Luchadora es un mensaje de lucha por tus sueños y tiene algo de referencia en su experiencia ya que también trata de las personas que salen de su tierra para buscar oportunidades.

