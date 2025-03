Will Smith regresa a la música con 'Based On A True Story', su primer álbum en 20 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor y rapero estadounidense Will Smith anunció que el próximo 28 de marzo lanzará Based On A True Story, su primer álbum en dos décadas.

"¡Es OFICIAL! Mi nuevo álbum sale el 28 de marzo. ¡¡¡DOS SEMANAS!!! Resérvenlo. Llevo tiempo trabajando en este proyecto y estoy ansioso por compartirlo con ustedes", escribió el artista en Instagram.

Este nuevo trabajo marca su regreso a la música desde Lost and Found (2005). Según el medio especializado Deadline, el disco podría ser el primero de una trilogía, ya que su subtítulo es Season 1: R.T.I.W.

Deadline también recordó que Lost and Found, al igual que tres de los otros cuatro álbumes en solitario de Smith, logró posicionarse en el Top 10 de las listas musicales.

Con 56 años y cuatro premios Grammy en su carrera, Will Smith alcanzó la fama en la música con DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Como solista, triunfó con discos como Big Willie Style y Willennium, además de éxitos icónicos como Miami, Men in Black y Gettin' Jiggy Wit It.

En el cine, consolidó su estatus de estrella con Men in Black (1997) y ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel en King Richard (2022). Sin embargo, su victoria esa noche quedó marcada por la controversia tras el altercado con el presentador Chris Rock durante la ceremonia.

Ahora, con Based On A True Story, Smith busca reavivar su faceta musical y sorprender a sus seguidores con un nuevo capítulo en su carrera.

